Diaranson mainta durante un conferencia di prensa, Departamento di Salud Publico Aruba, Dr. Rodriguez (Korrectie Instituut Aruba), Dr. Salazar (Consehero Medico di DVG), Dr. Becker (Specialista di Pulmon – Horacio Oduber Hospital) y Sr. Ronald Geerman (Seccion Malesanan Infeccioso) a elabora tocante e casonan di Tuberculosis na KIA.

Departamento di Salud Publico Aruba ta monitoria di cerca e desaroyo tumando luga na KIA y ta comprometi den esfuersonan continuo pa atende cu Tuberculosis debidamente, specialmente relaciona cu e 2 casonan activo cu tin actualmente.

Na december, algun sintoma respiratorio a presenta na KIA cerca algun detenido manera tos, aunke esaki no tabata un indicacion directo di Tuberculosis. Na januari, ora e sintomanan a persisti y bira mas fuerte, a haci un test PCR di sputum, pa cual a bin resulta cu un detenido a test positivo y durante e luna di februari, dos mas a resulta positivo pa Tuberculosis activo. Un di e prome casonan activo no ta den KIA mas, e ta afor y ta wordo vigila cu su tratamento via nos seccion di malesanan contagioso (Dienst Besmettelijke Ziekten) ta bay debidamente.

Dr. Rodriguez di Korrectie Instituut Aruba a splica e situacion actual di e casonan di Tuberculosis na KIA, caminda a constata cu tin 2 detenido cu casonan positivo actualmente y un cantidad di 3 detenido cu ta positivo pa Tuberculosis latent cu tambe ta bou di tratamento profilatico. E cantidad di 8 caso positivo cu PPD test + asintomatico (tur despues di un screening na ‘close contact’ di casonan index). Pa cu e ‘contact onderzoek’ haci door di Seccion di Malesanan Contagioso (Dienst Besmettelijke Ziekten), nos a haci test cu 25 detenido, di cual 8 a resulta positivo pa PPD (11 di april, 2025). E personanan aki no tin problema respiratorio pues nan no tin sintoma. Mas test lo wordo haci e siman aki ainda.

Mesora a activa e protocolnan estableci pa PAHO/WHO y a tuma e medidanan necesario pa cu e mico-bacteria aki. E detenidonan infecta a wordo isola y a cuminsa nan tratamento debidamente. Tambe a limita e bishitanan pa e detenidonan y a haci un investigacion di esnan cu a tene contacto cu esnan infecta. Testnan di PPD a wordo tuma y extra medidanan preventivo a wordo implementa pa para e propagacion.

Na e momento aki, Staff y Personal di KIA ta liber di contagio. Esnan cu tabata den contacto cu e detenidonan infecta ta den observacion y bou guia medico. E situacion ta bou control, caminda lo sigui monitoria e mico-bacteria aki pa garantisa cu e casonan di e malesa aki no lo aumenta den KIA. Den contexto actual, nos ta keda atento y ta sigui tur e proceduranan vigente pa fortalece e manera di identifika sintomanan na un fase mas trempan.

Dr. Salazar, Consehero Medico di Departamento di Salud Publico, tambe a splica cu Tuberculosis no ta representa un menasa pa Salud Publico na nos isla, mirando cu e situacion na KIA ta controla. Ta importante pa remarca cu aunke e malesa aki ta contagioso, e no ta transmiti pa medio di comparti paña of contacto indirecto cu esun infecta. Pa un persona keda contagia cu Tuberculosis, e mester tin contacto di cerca (‘close contact’) pa un periodo largo cu un persona cu tin e malesa activo, cu otro palabra un persona cu ta presentando sintoma. Tuberculosis ta wordo transmiti pa medio di e particulanan cu ta sali den aire despues cu e persona infecta ta tosa of nister.

Pa Hospitaal Dr. Becker a informa di su banda cu tin contacto minimo cu un persona infecta e riesgo pa contagia cu Tuberculosis ta uno hopi abou. E la splica tambe cu tur esnan cu ta bin di paisnan caminda Tuberculosis ta endemico, nan ta wordo “gescreen” caba y si tin algun caso cu ta sali positivo, nan ta wordo remiti mesora na specialista di pulmon pa wordo trata. Tur esaki pa contene propagacion di e bacteria.

Sr. Ronald Geerman di Seccion Malesanan Infeccioso y Dr. Becker di Horacio Oduber Hospital, tambe ta forma parti di e team di e profesionalnan cu ta duna sosten y ta contesta diferente pregunta over di e situacion aki. Ademas, nan ta yuda cu e tarea di ‘contact tracing’. Tur esaki ta keda hopi importante pa mitiga cu tin mas caso, ambos na KIA of esunan cu por presenta den nos comunidad.

Finalmente, e casonan activo no ta den fase contagioso mas y e situacion a wordo atendi debidamente. Nos los sigui monitoria hopi di cerca e situacion y lo comunica den e dianan cu ta bin cualkier avance informativo.