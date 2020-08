E cantidad di studiante na Hulanda cu covid 19 a subi te cu 9 caso

‘Nos tin 9 caso di studiantenan di e grupo 2020 cu a test positivo pa cu covid 19. Tin 21 caso cu a test negativo y dos caso ainda ta pendiente di resultado. En total un cantidad di 32 studiante a haci un test paso nan tabata tin sintomanan di covid 19.’ Esaki Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril a declara durante di un conferencia di prensa awe diaranzon 12 di augustus 2020.

Tambe e mandatario a menciona cu tabata tin 20 persona bou di e team di mentornan y miembronan di e POC nan cu a haci un test di cual 17 di nan ta negativo y tres personan ta den espera di nan resultado.

Den su discurso minister Besaril a menciona y kier a para keto nan un situacion cu no unicamente ta preocupante pero tambe hopi alarmante. ‘Nos a bin na compronde di fuentenan cu tin mas studiante cu tin sintomanan di covid 19, pero cu pa berguensa of no ta conciente di e gravedad di e circumstancia cu nos ta hinca den dje, a opta pa bai haci un test na un manera scondi. Aunque cu nos ta respeta bo privacidad, di otro banda bo mester tene cuenta cu bo ta forma parti di un grupo cu a bin den contacto cu diferente hende. E hende ey cu bo a bin den contacto cune merece un “fair chance” pa sa si e por tin e virus di covid 19 of ta portador di e virus. Pasobra si esey no keda identifica, anto e ora ey e cluster – e grupo 2020 aki – ta bira un cluster cu ta plama e virus aki na Hulanda. Y esaki ta loke nos ta purba di evita; purba di contene. Y nos ta sintie como un coresponsabilidad no solamente pa autoridadnan Hulandes, pero tambe di nos cu ta esun cu ta percura cu nos hobennan na e momento cu nan yega Hulanda,’ asina Minister Besaril a bisa.

Sr. Besaril a haci un apelacion na e hobennan y mayornan di e hobennan aki cu a haci un test scondi pa bin dilanti pa pasobra esaki ta e unico manera pa aplica un asina yama “track and trace” pa evita cu e virus ta sigi plama. ‘Pesey nos ta condena y ta lamenta hopi mes cu tin hobennan cu a bai haci test scondi. Bin dilanta pasobra Covid 19 ta un virus cu te ainda no tin vacuna pe y e ta sumamente peligroso pa nos grandinan, esnan cu nan sistema di immunidad ta abou of babynan cu ainda nan immunidad no ta desaroya completo,’segun e declaracion di Minister Besaril.

Otro punto cu minister Besaril a bin cune den su conferencia di prensa ta e informacion cu a yega na Cas di Aruba cu bou di e grupo di studiantenan tin plan pa bin cu un fiesta na casnan di studiantenan E mandatario a urgi e studiantenan of hobennan pa tene cuenta di e seriedad di e situacion. ‘Nos tabata tin e incidente cu e nightlive na Aruba caba. Enbez cu boso coi curpa loke a

sosode na Aruba, boso ta planeando un get together y kere cu nos no ta haya sa. Si ami como minister of cualkier otro cu ta encarga cu Arubahuis mester haya sa unda esaki ta bai tuma lugar, nos ta bai denuncia esaki na e autoridadnan competente aki na Hulanda. Pasobra esaki ta inacceptabel! Paso esey ta bisa cu nos no a siña di loke a pasa na Aruba. Y nos no por permiti cu e comportacion aki ta continua na Hulanda,’ tabata palabranan fuerte di Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril na e studiantenan.

E mandatario a subraya cu Cas di Aruba tey pa sostene tur hoben y duna e guia na e hobennan. ‘Nos a demostra esaki especialmente den e crisis aki, caminda staf y personal di Cas di Aruba y cu ta traha directamente cu Cas di Aruba of den un forma boluntario ta contribui cu Cas di Aruba pa cu e “opvang” di e studiantenan a expone nan mes, nan propio seguridad y di nan famia pa asina a ricibi e grupo 2020 pa duna nan un guia cu por lo menos nan sa ki caminda pa cana. Mi no ta kere ta husto pa tur di nos cu ta haci e trabao aki di curazon cu ta conciente cu unabes bo ta aki na Hulanda bo ta un representante di Aruba y algo asina bai tuma lugar cu tur e consequencia cu e por trece cune,’ segun Minister Besaril durante di e conferencia di prensa riba e situacion cu covid 19 bou di grupo di studiantenan cu recien a yega Hulanda.

Comments

comments