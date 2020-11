E cantidad di drop out ta halto y grado di nivel di educacion ta abou

For di hopi tempo tin problema den e area di enseñanza, presidente di Fundacion lanta Papiamento sr. Eduard Pieters conhuntamente cu miembro di directiva. Sra. Joyce Pereira ta duna nan punto di bista pa locual ta e parti di enseñanza.

E fundacion a manda un carta na gobierno pa asina por logra sinta cu nan. Sr. Pieters ta bisa cu Fundacion Lanta Papiamento hunto cu Carib Research, ta un grupo di profesional cu ta haci investigacion den area Caribense ta bisa cu a bin hunto pa papia di enseñanza general y desaroyo di enseñanza na Aruba.

E formacion di hende den enseñanza ta importante pa Aruba y pa e motibo a manda carta pa prome minister y minister di enseñanza pa stipula seis punto ‘no pa critica pero pa mehora enseñanza’ e invitacion ta pa sinta cu otro.

“Ban pone man na obra y lansa pa mehora ensenanza di Aruba. Nos a traha diferente documento di plan strategico”, sr. Pieters ta bisa cu e plan mester keda ehecuta. E fundacion a trece nan punto di preocupacion a base di plan 2030 pa asina traha di trece e mehoracion.

Sr. Pieters tambe ta expresa cu kier wak e realisacion di e plan y nan no tin niun problema pa Hulanda yuda, sinembargo e problema ta si Hulanda hala e plan un banda y bisa cu nan mes lo bin cu nan plan anto esey ta algo cu Fundacion Lanta Papiamento no ta di acuerdo. For di dia cu a entrega e carta no a haya contesta pero nan ta premira algo lo bay sucede.

Miembro di directiva, Sra. Joyce Pereira ta bisa cu desaroyo ta negativo mundialmente mirando cu un mucha cu ta bay scol tin derecho riba su idioma cu instruccion den enseñanza cu ta e idioma materno. Esey ta bira idioma pa e compronde y siña na scol.

Sra. Pereira ta bisa cu den aña 1970 por a mira cu un kier Merca kier a pone ingles pa tur hende caminda e intencion tabata pa conkista mundo cu nan idioma ingles, esey por mira riba medionan social y e ta fuerte.

Sinembargo por ripara cu e alumno/ mucha sa di un fraccion di Ingles den cierto sector di comunidad pero no por pensa of no ta compronde e esencial di enseñanza di Ingles, mescos Hulandes y Spaño. Pa cambia e Hulandes pa Ingles ‘e situacion no ta cambia e ta keda mesun dificil’.

Pa e motibo aki ta keda enfatisa cu for di aña 70 estudio cu a ilustra cu muchanan den ensenanza den nan propio idioma. Sra. Pereira ta bisa cu for di basta tempo por ripara cu tin problema den siñamento. “E drop out ta halto y e grado di nivel di educacion di nos hende 70% ta abou”, e ta bisa.

Sra. Pereira ta bisa cu esey ta nan idea den ensenanza. “Awo cu Covid-19 a bisa cu lo corta den ensenanza anto e parti di innovacion a keda hala un banda. A bin cu programa multilingual cu ta un derecho fundamental di Nacionnan Uni y Unesco”, e ta remarca.

Segun e ta bisa cu e sistema di scol multilingual t’ey caba awo falta e parti di implementacion den ensenanza y nos scolnan pa cuminsa cu training di docente, pa e por ta un implementacion duradero den forma corecto ‘e enfasis riba educacion riba nos mesun hende’.

