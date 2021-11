E abogado di e cantante Pablo Montero ta conta cu e presentashon di Pablo Montero na Palacio Miraflores a trece consequencia cune. E cantante no a consulta cu su abogado ni tampoco cu su manager ni cu e cas disquera cu e lo ta biahando pa Caracas pa un invitashon di Cilia Flores.

Su abogado, Mariana Gutierez a duna un entrevista na un media mexicano unda e ta conta cu Pablo a perde varios contract despues di canta pa e cumpleaños di Presidente di Venezuela Nicolas Maduro

E la bisa cu e lo bay bishita su yui muhenan y nos a kere.

Su abogado di otro banda ta para riba cu e unico meta di e cantante tabata pa representa su musica mejicana na mundo henter. Pero e ta bisa tambe cu e lo a prefera pa e cantante a consulta cune prome cu a tuma e decishon aki cu awo tin consequencia pe pa motibo cu Maduro ta un personahe complica den e mundo di derecho international.

Nos ta sigur cu e no a haci esaki cu ningun mal intenshon paso ora cu contrate e ta haci su trabow lo miho cu e por.

Diferente programa di television a senjala cu no solamente e la bay e canta pe sino cu ademas e la regala e President su sombre.

E abogado ta indica cu Montero ta preocupa pa su publico mejicano pa e medionan y su contractnan. No tabata e miho decishon y awo sigur ta preocupa pa merca cu nos cu nan sa tuma decishonnan bastante drastico door cu tin ordo pa detenshon di Maduro.

E abogado no a revela e suma cu Pablo a ricibi pa e presentashon aki.

Comments

comments