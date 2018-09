E canasta basico mester ta accesibel pa henter e comunidad

Departamento di Asuntonan Economico ta encarga cu e maneho y control di e Canasta Basico, cu tin como meta pa haci e canasta basico accesibel na un y tur pa medio di prijs maximo. Sra. Suhaila Maduro, di Departamento di Asuntonan Economico ta amplia ariba esaki.

E canasta basico ta consisti di 11 producto, di cual ta koffie, thee, sucu, hariña di maishi, cuminda di baby, lechi di baby, lechi di polvo, lechi pa koffie, manteca, margarina y azeta pa cushina. Departamento di Asuntonan Economicoc ta controla prijsnan solamente di e canasta basico. Ta keda na e consumidor pa haci compras consciente y haci comparacion di prodcutonan no regula pa gobierno.

Ta tene cuenta cu e di e 11 productonan aki, cu ta categoria di producto, ta tene cuenta cu di cada un di e categorianan aki. E lista ta basta extenso. Y esaki tambe Departamento di Asuntonan Economico ta haci’e accesibel pa comunidad, via di e app, unda por haya e lista di prijs maximo pa cada producto y e cantidad di BBO, y e prijs total.

E prijsnana stipula ta cu BBO y sin BBO. Esey ta depende na ki maneho e supermercado ta uza. Esey ta keda na e supermercado, si e ta cobra BBO of no. Pero ora di eherce control, ta tene cuenta cu e prijs cu e consumidor ta paga na final. Esey no por ta mas cu e prijs stipula ariba e lista.

Si un producto ta bal 5 florin, ta keda na e supermercado si e ta hinca BBO dne dje of no. Al final e consumidor mester paga 5 florin y no mas. Si e 6% bin ariba dje mes, e no por paga mas di 5 florin. A pesar, cu esaki no ta tumando lugar actualmente.

Den un caso asina, segun Sra. Maduro, controladornan di Departamento di Asuntonan Economico, nan ta eherce control tur dia riba e prijs maximo den e supermercadonan. E controladornan ta controla si e supermercadonan ta cumpli cu e prijs maximo stipula pa gobierno. Si esaki no ta e caso, semper e consumidor por entrega un keho na Departamento di Asuntonan Economico y lo bay tene un control na e supermercado.

El a sigui bisa, cu e controladonan no por ta tur dia na e mesun supermercado. Si ta asina cu tur luna un supermercado ta haya un bishita sigur. Departamento di Asuntonan Economico ta manda un control bay check e prijsnan.

Pa loke ta marca di e producto, tin marca un mas caro cu otro, esey tambe ta defini. E calculacion di prijs, Departamento di Asuntonan Economico ta calcula esaki a base di gastonan di importacion. Ta keda na escogencia di e consumidor cual marca e ta cumpra. Pero e ta tene cuenta cu’n margen, cu ta wordo aplica door di Departamento di Asuntonan Economico, pa detayista y mayorista.

Por ultimo, Sra. Maduro a bisa cu den caso cu doñonan di supermercado no cumpli cu e exigencianan di Departamento di Asuntonan Economico, nan ta adverti e doño di supermercado, y si e no cumpli e ta haya un advertencia verbal of por escrito. Y si pa cualkier motibo e doño di e supermercado no cumpli, ta pidi asistencia di KPA pa cu esaki. Tin pasonan cu ta tumando na momento di control.

