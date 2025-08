Director di SVB durante un entrevista a duna di conoce cu nos tur conoce e fondo di surplus y esaki ta bay den reserva pa momento cu tin cu usa esaki, ta calcula cu pa 2029 pa 2030 ta bay tin surplus. Na 2026 e lo ta menos y asina e ta keda baha pasobra e cantidad di persona ta sigui subi debi cu e edad a stabilisa na 65, unda ta premira un 1000 persona pa aña acerca y esaki ta aumenta e gasto, esaki ta bay keda crece mucho mas cu bo entradanan y bo lo por bay den deficit y e linea ta mustra reserva mientras cu bo tinn surplus y bo ta hink’e den bo spaarpot ta subi y ta mira cu foi aña 2030 padilanti ta cuminsa coy foi e spaarpot y ta calcula cu pa 2040 e spaarpot ta bira bashi, ya cu tin reserva di 15 aña e calculo ta mustra.

Sr Edwin Jacobs a bisa cu no mester sinta warda e 15 aña yega pero ya caba tin cu pensa kico mas tin di haci pa mantene e fondo di pensioen pagabel y na interes di pais Aruba, AOV ta un riesgo pa pais Aruba si pais Aruba no por mustra e companianan cu ta evaualua nos creabilidad financiero y no por mustra con gobierno ta atende cu e problema y bo ta hayabo ta paga e interes mas halto riba debenan cu bo tin cu haci pafo. Ta importante pa nos keda mustra cu nos ta atende y intencion mester ta cu bo ta keda move bo spaarpot mas leu pa asina e dura mas posibel. Por lo pronto e situacion no ta uno abruto cu mester medidanan drastico inmediatamente. E tin atencion di nos pa vigila constantemente prepara cenarionan y proposicion pa momento cu indica yega cu por tuma e pasonan pa salvaguardia e financiamento di e pot di pensioen, sr Edwin Jabobs a duna di conoce.