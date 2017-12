E biaha aki si City Insptector lo haya atencion

Durante un entrevista cu Sr Marlon Pieters – Inspector di City Inspector Aruba – despues di kennismaking cu Minister Oduber, a splica cu tin desaroyonan na caminda pa e departamento aki bira mas activo manera , mester ta.

Bureau City Inspector tabata tin basta dia sperando ariba e minsiter y a mustr’e ariba, e oficinana, kico nan tin. E personal cu ta aanwezig, tambe nan a sinta na mesa cu e minister y a papia ariba cierto knelpunten cu City Inspector tin aworaki.

Tabata un reunion hopi fructifero, segun Sr. Pietersz. Algun cos por wordo haci, otronan no, of miho bisa, cu lo mester warda un poco ariba esaki.

Tocante e dumpnan ilegal, Sr. Pieterz a sigui bisa, cu e minsiter a papia tambe tocante e dumpnan ilegal ariba nos isla. E minister a bisa cu lo desea pa City Inspector tin un rol mas grandi den esaki, conhuntamente cu Serlimar y otro instancianan. Pero mas tanto cu Serlimar, conhuntamente cu controle y sancionnan.

A bisa e minister cu City Inspector ainda no tin BOA opleiding, pa e trahadonan por sali ariba caya y e minsiter a priminti di bin cu esaki mas lihe posibel. Unabes cu e City Inspectorann cu tin e BOA opleiding, lo tin mas City Inspector ariba caya pa tin un miho control. Cu no tin e BOA opleiding no kiermen cu nan no por haci e trabao.

Sr. Pietersz lo spera ariba e palabracionnan haci y pa wak kico por wordo concretisa, segun Sr. Marlon Pietersz, di Bureau City Inspector.