E berdad pakico e hoben studiando akinan a horta e no ta hayando placa mas

Manera nos a publica noticia anterior riba diasabra 28 April polis a bay Super Food pa un asistencia unda personanan tin un cabayero wanta pa horta den e luga. Na e sitio polis a papia cu e personalnan di e luga y hende cu a mira e hoben sali cu un caha di carni y otro productonan. E hoben na e sitio a admiti na e oficialnan cu di berdad el a horta pasobra e no tin placa y e tabata kier algo pa come. E ta un persona naci na Merca y kedando na Aruba y lo tabata studiando na e scol Xavier universidad. Tur esaki a pasa net ora cu un cabesante di e scol tabata den super food a mira esaki y a duna e cabayero un termino di 3 luna pa move.

Diadomingo pasa di 11:30 anochi polis ta keda manda pa caminda entre Sasakiweg pa Oranjestad pa un cabayero bisti na geel canando cu garoshi. Polisnan a cuminsa cu buskeda pero e persona tabata cana asina lihe y a yega crusada banda di sun plaza. Ey nan polis ta para e persona y topa cu ta e cabayero di un dia prome cu a keda deteni. Eynan e ta conta na e oficialnan y nos como prensa presente cu e ta pasando dne duro. E tin apenas 24 aña di edad y e tin algun luna caba cu e no ta hayando su placa for di merca y a pone cu e ta muriendo di hamber. Tur cos a cuminsa na un problema 2 pa 3 luna pasa y a pone cu awe e ta perdi y e kier cuminda pa e come. El a bisa polis e no kier molestia ningun hende pero e no kier bay Merca el a gusta Aruba y net algun luna atras ela pasa un test na scol y a score un bon punto. Polisnan di biaha a yama slachtofferhulp pa asina ta na altura y wak con cu e consul Mericano pa yuda e cabayero aki pa e no cay den mal caminda aki y bay den mundo di adiccion.

Comments

comments