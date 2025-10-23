Internacional: OpenAI a revela ChatGPT Atlas diamars, un web browser cu ta funciona pa inteligencia artificial tan spera basa riba su chatbot popular, cu ta desafia directamente e dominio di Google Chrome.

E lansamento aki ta e ultimo esfuerso di OpenAI pa capitalisa riba e 800 mion usuario activo semanal di ChatGPT segun cu e ta expande den mas aspecto di bida online di usuarionan dor di recoge dato riba comportacion di nabegacion di usuario.

Ademas, esaki por acelera un transicion mas amplio pa buskedanan basa riba inteligencia artificial, segun cu usuarionan ta acudi mas y mas na hermentnan di combersacion cu ta sintetisa informacion en bes di depende riba resultadonan tradicional di Google basa riba palabra clave, intensificando e competencia entre OpenAI y Google.

E accionnan di Alphabet, e compania cu ta doño di e browser Chrome, a cay 1.8% den e negociacion di atardi diamars.

E browser awor ta disponibel globalmente riba e macOS di Apple. Versionnan pa Windows, iOS y Android ta yegando pronto.

Den un victoria pa Google, un hues federal a dicta na september cu Google lo no mester bende e browser Chrome. Huez Amit Mehta a afirma cu Google por sigui paga su partnernan pa promove su motor di buskeda, señalando cu invercion pisa den AI generativo, dor di tanto companianan grandi di tecnologia como startup, awor ta menasa buskeda tradicional, haciendo pagonan asina mas aceptabel.