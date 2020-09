E banco pionero di Aruba ta cumpli 95 aña di servicio y dedicacion na nos comunidad

E pionero bancario na Aruba a cumpli 95 aña den luna di september 2020. Esaki ta traduci na casi un decada di servicio y dedicacion na nos hendenan y nos comunidad.

Atraves di añanan Aruba Bank a converti su mes den un institucion financiero moderno y avansa, sinembargo, ela sa di mantene e toke personal pa cada cliente. Su empleadonan ta cla pa duna e clientenan e sosten y guia den tur aspecto financiero durante di cada etapa di nan bida. Su pro-actividad a duna empuhe financiero na multiple proyectonan y iniciativanan local y internacional pa casi 100 aña. E solides bancario cu a caracterisa e compania desde su inicio na cuminsamento di siglo 19, awe ta sigui, bou liderazgo di profesionalnan bon prepara y dinamico.

Sr. John Gerard Eman, naci 12 di november 1898, a establece un compania chikito cu servicionan bancario na september 1925 den cas di su mayornan. Den curason di Oranjestad, den Willhelminastraat, pa ta mas exacto, a cuminsa JG Eman Banking Department. Na aña 1932 ela muda pa Nassaustraat y a ser estableci e JG Eman Bank N.V. Cuatro aña despues na 1936 J.G. Eman Bank N.V. a converti den Aruba Bank.

Cu e refineria di Lago den operacion, e desaroyo economico di Aruba tabata remarcabel cu a impacta e crecemento di Aruba Bank. Na aña 1947 a establece e di dos sucursal di Aruba Bank na San Nicolas. Despues di un periodo cortico Aruba Bank a habri su di tercer sucursal na Zoutmanstraat. Aruba Bank a sostene numeroso negociantenan local, dunando e empuhe financiero y economico necesario pa Nassaustraat cuminsa florece y negoshinan por a establece nan mes.

Despues di fayecimento di su fundado, na 1962 Aruba Bank a introduci un logo nobo y historico cu ta e logo miho conoci como e dos-placa. Aruba Bank a sigui pone su stempel ariba desaroyonan di hopi importancia pa Aruba. Proyectonan conoci, cu a wordo financia pa Aruba Bank ta inclui Aeropuerto Internacional Princes Beatrix, Spaans Lagoen, construccion di Sheraton Hotel y e edificio di John F. Kennedy School.

Durante decada 70, y continuando cu e soño grandi di su fundado, Aruba Bank a continua cu firmesa ganando confiansa di e pueblo Arubano te hasta den tempo di crisis durante y despues di ciere di Lago Oil Refining Company. Na 1993 e banco internacional, Orco Bank a cumpra 51% di accion den Aruba Bank y tabata e inicio di un era nobo pa e compania.

Den decada 90 tabata e tempo di e entrada di tecnologia y automatisacion den banco y asina a conoce e conversion esta cu tur filial ta online cu otro y por brinda un servicio mucho mas rapido y eficiente. A introduci un sistema bancario completamente automatisa y tambe e servicio di ATM.

Lansando productonan atraves di campañanan nobo Aruba Bank a conkista e curason di Aruba completo y a dedica na duna bek na comunidad por medio di patrocina eventonan deportivo y caritativo. En particular por corda e produccion di e documentario di e barco cu a zink Antilla “60 years 60 feet”.

E casita cu tabata banda di e sucursal den caya principal y cu ta data di 1869, a ser dona na Stichting Monumenten Fonds unda den un forma unico a transporta esaki di Caya Betico Croes ex Nassaustraat pa Weststraat.

Na 2002, Orco Bank ta bira 100% doño di Aruba Bank y e positivismo a continua. Proyectonan tecnologicamente avansa cu a wordo introduci ta inclui ABO, e online banking di mas moderno y sigur na Aruba. Tambe Aruba Bank a introduci su website www.arubabank.com na unda cu por haya tur informacion bancario. Na 2003 Aruba Bank a cumpra Interbank y ta logra integra esaki den un tempo record.

Aruba Bank a conoce un logo nobo na 2004, un logo moderno cu ta refleha e dinamismo y e compromiso cu Aruba Bank tin cu Aruba.

Aruba Bank a cumpra un edificio nobo cual ta bira su oficina principal na Camacuri. Na 2005 Aruba Bank a sigui engrandece su portfolio y a adkiri OHRA Hyphotheek bank. Esaki tambe ta wordo integra na un forma profesional y rapido.

Aruba Bank a sigui crece y cu esaki e necesidad di por brinda servicio na su clientenan den un edificio mas amplio. Na fin di 2013 Aruba Bank a inaugura su edificio na HATO pa brinda un mihor servicio na su clientela den vecindario di Noord y Paradera.

Aruba Bank a continua cu innovacion y creatividad y a introduci entre otro ArubaCard e prome tarheta di credito netamente arubano cu ta lagabo paga na moneda local. Den e cuadro aki tambe a ser lanza e corporate ATM card, awe Aruba Bank Mastercard Debit cu Maestro.

E aña aki Aruba Bank ta celebrando tambe e 65 aña di existencia di su departamento di seguro. E departamento aki tambe a conoce diferente cambionan.

Un proyecto cu a resalta aki na Aruba ta esun di Good for the Neigborhood cu Aruba Bank ta duna bek y apoya nos hobennan. Aruba Bank ta kere den haci recreacion y deporte y asina tur aña ya pa 16 aña consecutivo ta organisa e Aruba Bank caminata di 4 dia. (Walk & Run). Aruba Bank su campañanan semper a bira popular den comunidad, di e Mega Car Sale te cu su seminario di Hipoteca.

Pa cerca di 10 aña, Aruba Bank a inverti miyones di florin pa crea solucionnan bancario pa e consumidor di awendia. Na 2016 Aruba Bank a lanza un plataforma ultra-moderno cu ta ofrece mas servicionan online y e Aruba Bank App, cu ta accessibel 24/7. E cliente cu ta hiba un bida druk y den pura tin e facilidad di wak su cuenta y balans ki ora cu ta ariba nan telefoon, nan por paga cuenta na un manera sigur online y haci transferencia for di nan telefoon, e ta spaar tempo. E ta e unico banco cu te ainda ta ofrece servicionan online cu a permiti e cliente habri cuenta sin usa papel, manda documento online, mas facil y mas liher.

Aruba Bank ta diferencia su mes for di otro institucionnan bancario pa su facilidadnan di Self-Service rond di nos isla. E cliente por conduci tur su asuntonan bancario for di e comodidad di su cas, oficina of tambe via drive-thru y na e Self-Service areanan di banco, sin tin nodo di warda.

Aruba Bank a desaroya atravez di añanan y a sa di mantene un posicion fuerte comercialmente mientras cu e ta brinda un experiencia superior na cliente.

Cu orguyo nos por bisa cu Aruba Bank ta e banco di Aruba!

