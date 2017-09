E bacteria mortal cu ta resistente na asprina

E propiedadnan di e aspirina pa e prevencion di infarto y di accidentenan celebrovascular, ya ta con conoci. Den e ultimo añanan, ademas a surgi estudionan cu ta indica cu e pildo comprimi aki di apenas 0,6 gram, por reduci e mortalidad di e cancer di colon, recto, stoma y esofago. Y hasta ta studia si tambe por preveni Alzheimer.

E fama di e medicamento aki ta amplio y hasta a wordo considera un di e cinco inventonan mas importante di siglo XX pa e revista Newsweek. Sin embargo, awo un investigacion Argentino a aporta un dato nobo riba un di e analgesiconan mas consumi: e acido salicilico, su principio activo, ta faborece e creacion di biofilmnan resistente cu ta proteha un peligroso bacteria, Staphylococcus aureus, na e momento cu ta produci un infeccion, di acuerdo cu e trabao realisa pa cientificonan di CONICET y di e Universidad di Medicina Veterinario di Viena.

“Basta aña paa, cu nos a bin ta studia e efectonan cu e acido salicilico tin y nos a mira cu e tabata produci cambionan den e bacteria na nivel di su virulencia,” e investigador adhunto di CONICET, Fernanda Buzzola, di e Instituto di Investigacion den Microbiologia y Parasitologia Medico ta splica. Sin embargo, e trabao publica recientemente den e revista “Frontiers in Microbiology” a mustra efectonan nobo di e asprina den Staphylococcus aureus, un microorganismo capas di causa desde infeccion di cuero y neumonia te cu endocarditis.

“E bacteria naturalmente den condicionnan cu ta desfaborabel, por ehempel ora e wak su mes menasa pa e sistema imunologico, ta forma biofilms. Ora cu nos a cuminsa studia e efectonan di e acido salicilico, nos a spera cu e tabata e inhimidor di e biofilm. Sin embargo, loke nos a mira tabata cu el a aumenta su formacion,” Buzzola a splica.

Segun e investigacion, e substancia activo di e aspirina ta tuma hero di e bacteria y di e entorno di esaki, loke ta induci e formacion di e biofilm. Na e mesun momento, den e experimentonan realisa den raton, a nota cu el a aumenta e cantidad di bacteria colonisante den e zona di e fosanan nasal di e animalnan aki.

“E constitucion di e biofilm riba su mes ya ta un barera pa e ingreso di cierto antibiotico, cu algun lo por atravesa pero e concentracionnan cu ta yega ta hopi abao y algun no ta alcansa ni na inhibi e bacterianan. Nan a cuminsa aparece den e comunidad, den individuonan cu no a wordo previamente hospitalisa y ta causa infeccionnan grave. Awo loke ta pasando ta cu e clonnan cu ta multiresistente, ta drentando un biaha mas den hospital. O sea, cu nan ta un serio problema di salud publico,” e investigador a adverti.

