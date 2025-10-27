Internacional: E tormenta ta mantene forsa di Cat 5 yegando Jamaica, sinembargo, asta si e bientonan baha un tormenta mas hancho lo ta mesun impactante pa e isla.

Horcan Melissa ta sigui intensifica zuid di Jamaica dialuna y a forsa un avion di NOAA Hurricane Hunter cu tabata bula dentro di e horcan monstruoso di Categoria 5 pa aborta su mision debi na turbulencia extremo.

E Hurricane Hunters di Forsa Aereo tabata bula dor di e tormenta, hunto cu e NOAA P-3,”. “E echo cu e P-3 tabatin asina tanto violencia, turbulencia, den e muraya di wowo zuidwest a haci cu nan a bandona e tormenta. Normalmente nan ta haci esey djis pa ta sigur cu no tin nada malo cu e avion.”

Segun e ultimo informacion suministra pa e Centro Nacional di Horcan (NHC), Horcan Melissa awor tin bientonan maximo sostene di 175 mph cu algun rafaga mas halto, y algun fluctuacion den forsa ta probable segun cu e tormenta ta dal Jamaica cu un ola di tormenta mortal, cu ta menasa bida y catastrofico y inundacion y destructivo.