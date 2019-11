Pa kier ta diferente y haci un diferencia den bida di otro, cuminsa na join IPA. Adaeynah Bohorquez, studiante di aña tres di e estudio pa maestro di Enseñansa Primario, ta conta pakico abo tin cu scoge pa e profesion di maestro. “E tarea di un maestro ta mas cu djis siña mucha idioma cu matematica. E maestro ta forma parti di e añanan mas importante di e mucha su bida. Esaki ta e periodo cu e mucha ta siña di e mundo ront di dje, ken e ta, y con pa desaroya y uza su talentonan. Como maestro bo no ta solamente aporta na educacion di e mucha, pero tambe bo ta forma y guia e mucha pa e por integra su mes den nos sociedad. Mi por sigura bo cu un persona cu caba su estudio y cu ta labora semper lo ta agradecido na un maestro cu a yud’e den su formacion pa ta unda cu e ta awo. Si bo scoge pa e profesion di maestro, bo no ta conforma pa menos, bo ta scogiendo pa ta un lider, un ehempel, un role-model, pa yuda forma e futuro generacion di Aruba. Mi kier motiva bo y reta bo pa bo join e team di maestro di Aruba. E aventura ta cuminsa na IPA!” IPA ta invita tur studiante di havo, vwo y mbo nivel 4 y tur otro persona interesa pa cuminsa un estudio pa maestro, pa asisti na su Dia Publico. IPA su Dia Publico lo ta Diasabra dia 9 di November di 10’or di mainta te 1’or di merdia na IPA (Isaac Wagemakerstraat 11, San Nicolas). Durante e Dia Publico, IPA lo duna un bista general di e estudio di Maestro pa Enseñansa Primario. Esaki lo tuma luga den forma di un tour na unda bo lo ricibi informacion general di e estudio y bishita diferente area di formacion p’asina bo haya un bista completo di kico e estudio ta encera. Ademas, lo tin oportunidad pa combersa cu nos studiantenan actual. Di e manera aki, bo por scucha entre otro for di nan con e transicion di scol secundario pa IPA a bay, con nan ta experiencia nan estudio na IPA y sigur haya bon tips con pa studia na IPA exitosamente. En corto, bo lo experiencia e ambiente estudiantil! Naturalmente lo tin oportunidad pa inscribi como studiante. Pa por haci esaki mester trece e papel di registro civil (papel di AWG 5) y paga un suma di AWG 75,- p’asina cubri e gastonan di inscripcion. Si bo a gradua caba, lo mester trece copia di bo diploma di sea havo, vwo of mbo nivel 4. Tene cuenta cu pa aña academico 2020 – 2021, e estudio pa maestro di enseñansa primario ta e unico estudio cu IPA lo ofrece. Tambe lo tin un ‘Food & Bake Sale’ organisa pa nos propio studiantenan di aña 3. E benta aki tin como meta pa recauda fondo pa e studiantenan, cu pronto lo biaha pa exterior. Asina nan lo por cumpli cu nan pasantia internacional cu ta un parti esencial di e curiculo di IPA. Di e manera aki, IPA ta brinda henter Aruba un dia special di orientacion, yen di informacion y actividad.

