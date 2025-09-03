Den un mundo di constante movecion digital, eventonan cu ta uni lidernan innovado y profesional pa inspira y comparti conocemento ta bira cada bes mas esencial. E-Aruba Business Seminar 2025, ta bolbe dia 4 di october den e elegante Renaissance Convention Center, y ta lanta e standardnan mas halto pa desaroyo empresarial riba nos isla y na nivel Caribense.

E-Aruba Business Seminar no ta solamente un charla mas, sino un movecion pa empodera talento local, pa inspira bista nobo riba marketing digital, inteligencia artificial, e poder di social media y e gran posibilidadnan di e-commerce. Esaki ta e tipo di evento cu por cambia e rumbo di un idea, un empresa, of e bida completo mes.

Pa e edicion aki, e tema central ta “Break Limits. Build Legacy,” un mensahe cla: bo no tin cu keda den e areanan tradicional. Cu oradonan di contenido relevante, keda inspira pa con bo por laga bo propio impacto den bo comunidad y riba escala mundial.

Aruba lo haya e oportunidad di scucha expertonan mundial manera James Villarrubia di NASA, cu ta lider di innovacion digital y inteligencia artificial, y su presencia ta un gran orguyo pa nos isla. Hunto cu ne, lo tin presentacion di otronan manera Gustavo Miller (ex RedBull & Shopify Brasil), Tyrona Heath (LinkedIn USA), Jacob Brown (ex-NFL), y di Aruba mes Diederik Kemmerling (The Lab) y Mark Benson Denz (Infinity Media & 24ora.com), entre otro tambe algun invitado local mas cu lo anuncia pronto.

E seminario ta forma parti di un ruta regional: e-Curaçao ta tuma luga dia 27 di september, e-Aruba dia 4 di october, y lo culmina cu e-Sint Maarten dia 1 di november. E idea pa unifica esnan den un luna pa trece un movemento regional na fabor di desaroyo digital, formando nos mes pa e demanda global.

E vision visual pa e evento ta sigui un tema futuristico cu raket y universo, simbolisando “sky is the limit”. Esaki no ta un casualidad: Aruba ta un di e poco islanan cu ta haya un presentado directamente di NASA, reforsando e impacto y ambicion di e seminario.

Seminarionan manera e-Aruba ta crea e espacio necesario pa networking, formacion, y mas importante: pa motiva un generacion nobo di profesional cu ta kere den progreso, pero tambe den legado.

Bo por haya bo ticket na www.ebusinessevents.com, of na Superfood Aruba. E entrada general ta $75 y student ticket ta solamente $33 cu ID. Ta inclui traduccion via app pa esnan cu ke sigui den idioma preferi manera Spano , Hulandes of otro.

Un gradicimento na e partnernnan principal cu sin nan, e evento no ta posibel:

Guardian Group, Delta Blue, Setar, Aruba Tourism Authority, AFAS Software, Safecom celebrando 25 aniversario, CX Pay, Aruba Airport Authority , Qredits, Pay.aw, The Lab, Infinity Media & Events, Renaissance Wind Creek Hotel Aruba, Click Print y Elite Productions.

Bo ta invita pa forma parti di esaki. Pa inspiracion, pa conexion, pa posibilidad. Nos no ta limita pa frontera, ni pa isla — e-Aruba Business Seminar ta prepara bo pa un futuro sin limite.