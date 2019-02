E aña aki tabata tin menos sushi ariba caya despues di paradanan

For di luna di december, Bureau City Inspector tabata focus ariba e parti di limpiesa pa carnaval. Pa no uza palet y a kita varios palet for di ariba e ruta. Sr. Robby Rosel, vocero di Bureau City Inspector (BCI) ta splica.

A pesar di varios peticion pa no pone palet, toch tin algun hende cu no a duna oido na esaki y toch ta pone palet y BCI ta kita esakinan for di ariba e ruta. Temporada di carnaval ta yegando su fin y durante e paradanan, BCI a parti saco di sushi pa tur esunnan para na banda. Y un biaha mas ariba e dos ultimo paradanan, BCI lo reparti saco un biaha mas, unda ta pidi e pueblo pa pone tur sushi den e saconan y asina na final, Serlimar por pasa recoge esakinan. BCI tambe ta subi caya despues di parada pa asina duna Serlimar un man pa asina yuda mantene nos dushi isla di Aruba.

E aña aki sigur tabata tin menos sushi ariba caya. Esaki ta danki na e pueblo di aruba, cu ta duna oido pa cuida nos dushi isla, y esaki ta resalta tambe durante e paradanan, unda cu tin menos sushi ariba caya y mas den e saconan.

Pa cualkier informacion of tips por yama BCI (Bureau City Inspector) na 5829777, subi e website infraruba.com y asina laga e mensahe atras. Of tambe manda un email na [email protected] CU gusto lo atende cu e tipsnan aki y pa asina sigui duna e servicio desea.

