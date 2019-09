E aña aki Stichting voor Verstandelijk gehandicapten Aruba ta existi 55 aña y pa es motibo aki nos tin diferente actividad

Pa luna di september tur nos departamentonan lo tin un dia planifica cu nos portanan lo ta hancho habri pa interesadonan por bishita nos pa haya sa mas di e servicionan cu nos fundacion ta brinda na personanan cu un limitacion intelectual.

E dianan y orario cu ta habri pa haci nos un bishita ta lo siguiente:

Scol Dununman Man, Piedra Plat 86-B, diamars 24 di september, 08.00am-11.30 am.

Pasadia Briyo di Solo, Piedra Plat 97-A, diaranson 25 di september, 09.00am-11.00 am.

Centro Man na Obra, Piedra Plat 97-A, diaranson 25 di september, 09.00am-11.00 am.

Pasadia Bibito Pin, Piedra Plat 97-A, diahuebs 26 di september, 09.00am-11.00 am.

Cas Sjabururi, Sjabururi 16, diahuebs 26 di september, 09.00am-12.00 pm.

Pa haya un idea di e servicio cu ta wordo duna na cada departamento por bishita tambe nos website: www.svga.aw. Por sigui nos riba Facebook tambe door di like nos page: Stichting Verstandelijk Gehandicapten Aruba.

Si tin pregunta semper por tuma contacto cu nos na number di telefon 5227842.

Bonbini na un y tur!!

