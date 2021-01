E aña aki muchanan di scolnan basico lo ricibi un carchi di Betico y lo tin un competencia “Conta mi di Betico”

Ta masha importante pa nos muchanan ta bon informa tocante di Nos Libertador Betico Croes y tur locual ela haci y ta nifica pa nos Pais. Desde cu Minister Xiomara Maduro a asumi e responsabilidad como mandatario di cultura, hunto cu Comision Celebracion Dianan Nacional y Departamento di Cultura a bin ta percura pa scolnan ricibi material informativo y ilustrativo di nos Dianan Nacional y Fiestanan Cultural special.

Carchi di Betico

E aña aki tur mucha di scolnan basico di klas uno te cu seis lo ricibi un carchi cu informacion tocante Betico y nan tin e oportunidad pa gana un premio e.o. tablet y material pa scol. Tur e carchinan tin un number y e muchanan mester warda e carchi y Dia di Betico, 25 di januari despues di e Acto Protocolar lo saca tres ganador.

Competencia ‘Conta mi di Betico’

E aña aki tambe lo organisa un Competencia “Conta mi di Betico”, entre nos muchanan di klas 4 te cu klas 6. E regla y criteria pa participa ta, un storia (cortico) na Papiamento, e titulo di e storia mester consisti di un expresion uza pa Betico of crea un expresion nobo pensando si Betico tabata na bida, kico e lo a bisa di e tempo di awor. Expresion ‘Si mi cay na caminda, gara e bandera y sigui cu e lucha”, no ta conta e biaha aki pa e competencia, ya cu e ta hopi conoci y kier duna oportunidad na demas expresionnan di Betico. Mester conta un storia di Betico, un creacion original crea pa e mucha mes, cual mester pas cu e titulo. E grandura ta un blachi A4 y e letter font size mester ta 12. Na final di e storia mester pone nomber, fam, adres, edad, scol y telefoon of email. Ultimo dia pa entrega e storia ta 5 di februari via email [email protected] of na balie di Bestuurskantoor pariba di Renaissance Aruba Hotel & Casino. Lo tin un cuerpo di hurado cu lo saca 3 ganador di cada categoria. Dia 19 di februari lo anuncia e ganadornan.

Pa Betico su legado unico keda preserva y pasa pa e generacionnan di nos Pais, Ministerio di Cultura lo sigui percura pa nos muchanan di scol ricibi material informativo y ilustrativo. E memoria di Betico y su logronan mester keda preserva.

Comments

comments