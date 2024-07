Un comunicado di Meteo Aruba (CMO) a sali ayera cu merece contesta riba e siguiente Preguntanan y Observacion.

Den e comunicado aki ta wordo bisa cu: a) Meteo Aruba (CMO) y partnernan den region lo keda den e fase di monitor te cu diamars pa cualkier desaroyo inusual cu horcan Beryl.

Comentario (a): Esaki No necesariamente kier meen cu no mester prepara comunidad pa orcan na tempo (prome cu temporada di horcan cuminsa)!!

b) CMO lo keda informa e comunidad atraves di prensa local di cualkier desaroyo di horcan Beryl, den caso cu lo por tin impacto ariba Aruba.



Awor caba Beryl ta categoria 4 y según datos (di CMO) actual horcan Beryl lo pasa nort di Aruba, na un distancia di 530 km.

Comentario (b): Esaki no kier meen cu comunidad, incluso Adultonan mayor y cuidadornan NO mester ta prepara pa un horcan!

c) Pa awor CMO ta conseha,pa no bai den ningun Panico Innecesario._

Comentario (c): “Sin Panico Innecesario”. No ta kita cu, den periodo di horcan comunidad mester ta prepara debidamente, (anto prome cu periodo di horcan cuminsa mes!) ,pa cualkier efecto di awa y biento di horcan. Ta hustamente información debido ta trece seguridad y reduci panico Inneccesario y reduci e cantidad di incidentenan fatal di Adultonan Mayor drasticamente.

Pregunta 1.: Fuera di Institutonan “Bon prepara”, den e ultimo siman di Mei, (cu a pasa) esta ”Week van de Crisisbeheersing”, den e islanan Caribense di Reinado ( incluso Aruba),’Con ta para cu comunicacion cu e Adultonan Mayor mes (y Cuidador na cas)?? Tin un guia na Papiamento/ Ingles y Spaño di esaki, cu

ta informa y prepara Adultonan Mayor (cuidadory famia) debidamente pa un Posibel evento di Emergencia y su posibel consecuencianan?? Unda por haja e guia aki?

Pregunta 2: CMO ta na altura cu ta hustamente Insiguridad y No ta bon Informa y Prepara,na tempo, y mester warda te na ultimo ora pa comision di calamidad saca su anuncio, ta causa principal di Stress y Panico??. Y cu esaki na su turno por tin repercusion pa e estado cognitivo, (incluso memoria), salud di, entreotro: esnan cu Diabetes, y sigur pa e Adultonan Mayor, Dependiente di Cuido??

Pregunta 3: CMO Y Minister di Asuntonan Di Adulto Mayor ta realisa cu ora panico drenta curpa ningun hende; Tampoco e Adulto Mayor, por absorba informacion optimal?? Corda pensa di bai core busca corant pa lesa, con anda den caos, (riba dje cu letter font chikito)??

Pregunta 4: Quovadis esnan, por ehempel den rolstul, uso di protesis, etc. (cu dificultad pa move/actua lihe). Tambe esnan cu NO por maneha informe Digital, Social-Media of cu No tin Internet/ Whatsapp, WI-FI, mes??. E Adulto Mayornan aki (y posibel cuidador) tambe ya ta na altura y a wordo prepara con actua segun e Plan Nacional aki??

Pregunta 5: Quovadis esnan cu deficiencia y/of trastorno (Neuro)Cognitivo? Of esnan na cama, na cas y/of esnan isola na cas? Tin cifras cuanto Adulto Mayor ta dependiente di cuido na cas? E localidad di e grupo aki a wordo inclui den e Plan Nacional aki? E Adulto Mayornan aki y nan cuidadornan, tambe a wordo instrui y inclui den preparacion necesario, prome cu periodo di horcan?

Pregunta 6: Aruba tin un “Plan di Recuperacion Nacional” (=pa e periodo despues di horcan) cu ta inclui y tene cuenta cu e Adulto Mayor? E Plan di recuperación di desaster aki ta conoci pa comunidad incluso Adultonan Mayor na cas ?

Pregunta 7: Gobierno a siña di loke a sosode na otro Paisnan Manera:

– New Orleans: KATRINA 2005; Categoria 5; mas cu 1,390 morto; Mayoría (729) adulto mayor).

– Puerto Rico, horcan MARIA: Categoria 4: September 2017; 3,000 morto, cual mayoria adulto Mayor),

– IRMA: 2017, Categoría 5, total: 217 morto; atrobe mayoria Adulto Mayor (incl. St. Martin cu mas o menos 8 Morto).

Segun raportnan di entreotro di Nacionnan Uni, e mortonan aki por a wordo preveni, si gobiernonan di e respectivo estadonan a actua responsabel y tuma inclucion di e adulto mayor, den su “Plan Nacional y Prevencion den crises, conforme United Nations/ ONU y basa riba experiencianan di crises di horcannan anterior. Un plan cu a wordo trata durante SEMINARIO-2, di Fundacion Alzheimer Aruba, na Sanicolas cu e Lema: Sanicolas “Say NO Excuse for Elder Abuse”.