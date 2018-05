E 6% di BBO/BAZV ta temporal te ora e reforma fiscal keda cla

Por mira cerca autobusnan y gerencia di loteria e malestar unda cu nan a expresa cu mester cuminsa cobra BBO, ya cu esaki no por keda paga for di di nan saco, riba cual e minister di Finanzas, mr. Xiomara Maduro ta splica cu pa por paga e recibonan cu e gobernacion anterior a laga, mester aumenta BBO y BAZV temporalmente, te ora cu keda cla cu e reforma fiscal.

A yama esaki e crisisheffing y esaki ta pa un temporada, door cu mester bay over ariba un otro sistema fiscal na Aruba. Gobierno a manda pidi IMF pa ayudo tecnico cual propuesta a wordo acepta pa IMF. E ora lo por traha ariba un sistema fiscal caminda cu por sigui bay den direccion di belasting indirecto. Pero pa awor aki e entradanan di gobierno no ta cubri e gastonan cu tin. Aruba tin un debe grandisimo cu ta hiba hopi placa den interes cu tin cu paga pa e debenan cu a wordo haci den transcurso di e aƱanan. Esaki nan ta trece hopi reto cu nan.

E situacion aki a pone cu gobierno mester subi e entrada di locual ta gobierno. Pero di otro banda a scoge tambe pa bin cu’n compensacion pa esunan mas vulnerabel den comunidad, den e caso aki ta e grandinan. Nan premia di AZV ta bay baha di 10.5 pa 6 % y banda di dje ta trahando riba e ampliacion di e canasta basico. Ademas lo tin e otro compensacion locual ta e reparatietoeslag cu ta bay subi pa un grupo cu lo ricibi un suma adicional ariba esaki. Tin mas compensacionnan contempla.

Pero ainda tin hopi decision cu mester wordo tuma ainda prome cu por presenta esaki na Parlamento. Deseo di gobierno ta pa e leynan aki por yega pronto na Parlamento pa nan wordo trata y asina e e cambionan por drenta na vigor dia prome di July na Aruba.

Mas aleu, e mandatario a splica cu a laga haci un parti di un calculacion di con pueblo lo bay atras cu e ahustacion den un belasting, unda cu segun calculacionnan cu na 2018 e consumidor lo bay atras cu 1.7% y den 2019 lo bay atras cu 1.7%.

Mester bisa cu e cambionan aki ta necesario. No ta un secreto y no ta por nada cu Aruba ta bou supervision financiero awor aki. Aruba mester lanta su credibilidad financiero bek, siendo cu gobierno anterior a haci gastonan grandi cu ta toca e gobernacion aki y e generacionnan nos dilanti . E cambionan aki ta temporario, manera cu ta e intencion semper, ta pa bay over na un otro sistema fiscal. Pero esaki lo tuma su tempo, unda Minister Maduro ta premira pa Januari 2019 pero no sa si por logra e meta aki ainda.

Gobierno a pidi ayudo tecnico riba esaki, pero awor aki BBO ta un medida necesario pa gobierno por amplia su entrada. Pero esaki ta bin cu su compensacion. Den e presupuesto tin un suma halto pa inversionnan cu ta bay directamente pa e hende, cu ta inclui den plan social y hende ta sali beneficia tambe cu e inversionnan necesario aki.

Comments

comments