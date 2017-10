E 30 nomidadonan pa Balon di Oro 2017 ta conoci

PARIS, Francia- E revista ‘France Football” a duna di conoce e lista completo di e candidatonan pa gana e Balon di Oro 2017. Cu hopi suspenso, a difundi e nombernan riba nan cuenta di Twitter den gruponan di cinco futbolista, lagando un lapso considerabel di tempo den cada anuncio.

E liga Spaño tin mas tanto hungado den e nominacionnan.

Su prome publicacion a tuma luga pa 9 or di mainta (hora di Francia) unda a destaca e figuranan manera Neymar, Modrić, Dybala, Marcelo y Kanté. Después, pa 12 or di merdia, a confirma e nominacionnan di Suárez, Sergio Ramos, Oblak, Coutinho y Martens.

Tres hora mas despues a publica e nombernan di De Bruyme, Lewandowski, De Gea, Kane y Džeko, mientras cu pa 5 or y 50 di atardi a haci mencion di Griezmann, Kroos, Buffon, Mané y Falcao.

Pa 6 or y 35 di atardi e nomber di Messi, ganado den cinco oportunidad, a aparece compaña pa Aubameyang, Cavani, Hummels y Benzema. Finalmente, pa 7 or y 15 a comunica e nomber di e candidatonan cu tabata falta, pa completa e 30 nombernan: Cristiano Ronaldo, Hazard, Bonucci, Isco y Mbappé.

Segun Marca, e gran faborito di e edicion aki ta e Portugues Cristiano Ronaldo, cu aña pasa tabata e ganado y cu ta falta solamente un trofeo pa iguala e hungado estelar di Barcelona.

Mester destaca cu e premio otorga pa e revista specialisa aki ta e mas prestigioso di futbol na nivel internacional.

Ken lo ta e ganado e biaha aki??