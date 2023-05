En conexion cu trabounan grandi na e edificio di Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) na Schotlandstraat 53, ta cera e dienst pa publico pa un (1) siman entrante dialuna 29 di mei.

Balie tambe lo ta cera pa publico durante e siman aki. Pa casonan di urgencia di apostille y/of legalisacion por traha un cita pa:

diahuebs 1 di juni of diabierna 2 di juni di 8 pa 11 or di mainta via e-mail [email protected]

Segun calculacion die e duracion di e trabou, DWJZ ta programa pa reanuda su servicionan segun su orario normal entrante dialuna 5 di juni 2023.

DWJZ ta yama un y tur danki p’e comprencion.