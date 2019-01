DVG y Comision di Vuurwerk no ta haya cooperacion di Hospital pa casonan klapchi

Sra. Jurette Croes di DVG a duna di conoce cu enberdad e departamento ta forma parti di Comision di Vuurwerk caminda nan ta duna tipnan na comunidad pa cu uso di klapchi p’asina no tin incidentenan lamentabel durante e periodo di tiramento y venta di klapchi. Pero toch como departamento a tuma nota den media cu tabatin accidentenan, tres en total, pero tambe lo por tabatin mas cu defacto no a wordo denuncia.

Y pa cu esaki, mirando e informacion y tipnan cu a wordo duna dor di DVG, e dapartamento ta lamenta esaki hopi pasobra apesar di tanto informacion toch esakinan ta sosode. Pakico e departamento y comision di vuurwerk no ta haya sa, pasobra na varios ocasion a purba di haya informacion riba e accidentenan aki, pero via Hospital esaki no ta e caso pasobra tin e famoso “medisch geheim”. E informacion aki di accidentenan ta di suma importancia pa e motibo cu DVG y Comision di Vuurwerk por bai haci un investigacion si tabata e klapchi mes a funciona malo of ta un eror humano na momento di tira e klapchi, p’asina den futuro por juda pa resolve e situacion y duna miho conseho p’asina e accidente no sosode mas. Debi cu nan no ta haya cooperacion di parti Hospital riba e situacion aki, ta a via di medionan social y prensa ta logra haya sa di e casonan aki. Den mesun rosea Sra. Croes a mustra cu toch e ultimo periodo cu a pasa, toch tabata relativamente keto pa cu accidentenan di klapchi, aunke nunca e ta bai sin accidente, semper ta tende di quemaduranan chikito, pero toch asina a tende di e mucha di 4 aña cu a perde dede. Y DVG ta lamenta esaki pasobra di tur e informacion cu a wordo duna, toch e accidente aki a sosode.

