Aruba ta experenciando dianan di hopi yobida y manera pueblo di Aruba sa, yobida por ta un bendicion pero tambe tin su peligernan pa salud di hende ora cu awa di yobida keda para rond di cas den henchi, taira, scoter bou mata of den cualkier otro obheto cu por retene awa. Na momento cu awa di yobida of cualkier awa limpi keda para e ta bira un luga unda sangura por pone webo y sigui broei. Mas awa para tin rond di un cas, mas molester di sangura e habitantenan di e cas mes lo tin y tambe esnan cu ta biba den cercania. Mas cas cu criadero di sangura tin den un area, mas grandi e problematica di sangura lo ta den un bario hisando asina tambe e posibilidad di transmision di malesanan transmiti pa sangura manera Dengue, Zika, Chikungunya of Keintura Geel.

Eta responsabilidad di cada uno di nos como ciudadano pa mantene nos propiedad y area di biba limpi di awa para, esaki na prome luga pa siguridad di nos propio famia y despues pa bienestar di e bario y Aruba completo. Door di bolter tur awa cu ta keda para despues di yobida bo ta contribuyendo grandemente cu un accion ckikito pero cu tin efecto grandi.

Bo salud ta bo responsabilidad, tuma accion pa proteha bo mes contra malesanan transmiti pa sangura.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]