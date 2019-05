DVG ta traha preventivo den caso di malesanan contagioso

Dos siman pasa a detecta cu’n persona ariba e barco Freewinds cu sintomanan y/o indicacionnan di sarampi. Sra. Jurette Croes, vocero di DVG ta amplia ariba e caso aki.

Sra. Jurette Croes a splica cu na momento cu e situacion a presenta e barco Freewinds mes a tuma su precuacionnan mesora y asina a logra contene e malesa mas hopi posibel. Loke ta Aruba, di biaha di parti di Salud Publico a tuma contacto cu e barco, mirando cu e barco tabata na Aruba, y tabata tin dos actividad ariba e barco na Aruba. Tabata tin diferente local y turista cu a atende e actividadnan aki.

E investigacion conduci for di DVG ta duna di conoce cu e chance ta hopi minimo cu’n persona cu a subi e barco a keda contagia. Pasobra cu e contacto directo tabata minimal y e persona cu a presenta e rash, el a wordo isola caba. Pero asina mes a cuminsa cu’n iniciativa di un intake cu tur e personanan cu a atende e actividad aki.

E ta un sistema preventivo, pa ta sigur cu si e posibilidad chikito por t’ey cu e persona por haya e virus, toch ta trempan pa atende esaki, isola e persona y contene e malesa mas tanto posibel. Esaki ta e pasonan cu a wordo tuma.

Ainda ta purbando na localisa na tur e personanan cu a atende e barco aki, a haci diferente yamada caba na e personanan cu tabata ariba e barco for di 14 di april te cu 29 di april. Dus personanan cu tabata atiba e barco aki, pa tuma contacto cu DVG pa asina por haci nan diferente pregunta.

Di e barco DVG a haya un lista, na momento cu subi e barco, ta registra nomber y adres. TIn hende ta yama, pero ainda tin hende cu no a wordo localisa. Kisas tin hende cu a subi sin laga nomber atras.

Tur persona cu ainda no a wordo contacta door di DVG, por yama 522-4237 y informa cu e tabata ariba e barco, aunke cu no tabata tin niun sintoma.

Den caso di malesanan contagioso, e barco mes tin procesonan cu nan mester cumpli cun’e y DVG ta follow up pa tur cos wordo cumpli cun’e debidamente, segun Sra. Jurette Croes, di DVG.

