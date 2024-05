Cu regularidad seccion Warenkeuring en Hygiëne (DWH) di Departamento di Salud Publico ta haci su controlan di hygiëna y certificado di salud riba supermarket y den sector di “food and beverage”. Esaki pa garantisa alimento di calidad y tambe proteha comunidad di malesanan transmiti di hende pa hende pa medio di alimento. Esaki ta e motibo pakico tur persona cu ta traha cu alimento y bebida mester tin un certificado di salud valido na momento di DWH su personal pasa pa controla.

Pa sector di “food and beverage” e exigencia aki no ta nada nobo. DVG ta informa cu esnan cu no cumpli cu ley y permiti empleado maneobra cu alimento pa consumidor sin un certificado di salud valido lo por confronta un situacion hopi fastioso ora DWH pasa haci control. E chens ta grandi cu e establecimento por wordo cera y no por habri bek tanten cu no tin empleado cu certificado di salud valido pa haci e trabou. Si e control di DWH tuma lugar ariba un diabierna y encontra cu e trahadornan no tin nan certificado di salud na ordo, e establecimento por pasa henter weekend cera.

Pa evita cu DWH mester cera negoshinan, DVG ta recorda tur supermarket y sector di “food and beverage” pa cumpli cu tur regla di higiena y e leynan manera e.o. esun cu ta prescribi cu tur persona cu ta bende cuminda y/of bebida mester tin nan certificado di salud na ordo. No warda te ora DWH yega den bo establecimento pa controla pa core manda empleadonan bay saca nan certificado di salud. Pa aplica of renoba un certificado di salud tin un proseso pa encamina di cual tin aproximadamente 10 dia di trabou prome cu e keda cla. Pa evita un situacion no desea ora personal di DWH presenta pa haci nan inspeccion, ban cumpli cu ley.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]