Desde ayera a cuminsa circula diferente informacion riba posibel variante nobo di COVID-19 XBB.1.16 cu lo ta na Aruba y cu ta hopi peligroso, DVG kier informa cu e informacion aki no ta corecto.

E variante aki XBB.1.16 no ta uno nobo, eta conoci for di luna di april y alcontrario na e informacion cu ta circula, ta duna sintomanan hopi leve. Na Aruba DVG ta sigui registra pa siman casonan positivo di COVID pero no tin motibo na e momento aki pa lanta e precupacion den comunidad mirando cu e cantidad di casonan ta limita (7 pa siman) y mayoria caso di COVID ta recupera sin ningun complicacion.

Banda di COVID tambe ta circula riba nos isla otro virusnan manera Adenovirus, Rhinovirus A/B/C, Parainfluenza virus, Metapneumovirus y RSV cu ta duna sintomanan manera entre otro:

• Dolor di garganta

• Keintura

• Tos

• Congestion di sinus

• Diaree y/of sacamento

• Dolor di cabes/dreymento di cabes.

Nos ta observa cu den mayoria caso di sintomanan respiratorio Rinovirus y Metapneumovirus ta afectando hobennan entre edad di 0 pa 17 aña mientras di otro banda COVID ta afectando esnan entre edad di 18 aña cu 65 aña of mas.

Departamento di Salud Publico cu ayudo di diferente partners continuamente ta monitor pa medio di sentinel pa virus cu por ta circula y causa molester of menasa pa salud publico di Aruba.

DVG ta conseha comunidad pa sea mas conciente di nan hygiena di man, evita contacto cu hende cu ta malo cu sintoma di griep ,come mas fruta y berdura, bebe hopi awa y bebe suplimento cu por yuda hisa defensa di e curpa.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]