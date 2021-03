DVG ta preparando pa yegada di segundo ‘batch’ di vacuna

Segun planificacion e segundo ‘batch’ di vacuna marca Pfizer mester ta yagando Aruba diamars dia 9 di maart. Manera a informa caba e segundo ‘batch’ aki lo fungi como segundo dosis pa esnan cu ya a ricibi nan prome dosis cu ta esnan trahando den cuido y nos adulto mayor 60+.

Manera cu e vacuna yega ta ranca sali dia 10 di maart cu vacunacion di e 12 personahenan cu tawata e promenan cu a ricibi nan vacuna dia 17 di februari. Vacunacion di e personahenan lo tuma lugar un bes mas na club Don Bosco na Noord. Riba e dianan 10 y 11 di maart tambe lo ta vacunando e personal di DVG nan segundo dosis. Dia 11 di maart ta cuminsa cu vacunacion di e personal di Dr Horacio Oduber Hospital esaki lo tuma lugar na hospital mes y tambe IMSAN San Nicolas lo ta vacunando nan empleadonan un bes mas. Pa locual ta dokternan di cas, nan ta programa pa ricibi nan vacuna diasabra 13 di maart na Centro Deportivo Libertador Betico Croes na Santa Cruz.

Si tur cos progresa manera eta planea, entrante dialuna 15 di maart lo cuminsa cu vacunacion di esnan den comunidad cu ya a haya nan prome dosis. Na momento cu cada persona a haya nan prome dosis nan a wordo notifica di nan segundo cita mesora sea via mail of den nan app na e icon di vacuna. Ta haci un apelacion na esnan cu a vacuna caba pa bolbe tira un bon bista riba bo segundo cita. Controla e orario y localidad hopi bon. Ta pidi colaboracion di comunidad pa acudi na e cita segun orario y localidad, tene cuenta cu ta rond di 11500 hende tin pa wordo vacuna y haci cambio por trece complicacion si hopi hende bay pidi esaki. Pa esnan cu tin cita despues di e orario di 5:30 pm e personanan aki lo wordo reschedule den e orario normal. Entrante diamars 9 maart lo por tuma nota di e orario nobo den e app of via email. Esnan cu a perde nan prome cita pa vacuna pasobra porta a tuma nota di esaki mucho laat, e personanan aki lo haya automaticamente un cita nobo cu tambe lo ta disponibel entrante diamars 9 di maart riba nan app of via email. Pa cu e segundo rond aki di vacunacion ta e meta pa vacuna mas liher posibel tur persona atrobe pa keda cla dentro di 2 pa 3 siman pa sigientemente prepara pa yegada di e tercer ‘batch’ cu ta programa pa yega den e siman di 29 di maart 2021 y cu lo fungi un bes mas como prome dosis pa demas dunadornan di cuido y adulto mayor 60+.

