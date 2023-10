Anualmente DVG ta ofrece na tur adulto mayor di 60 aña of mas y clientenan cu ta cay bou di e grupo di risico bibando den casnan di cuido e vacuna di Influenza. Esaki pa proteha y evita cu e adulto mayor y e cliente bibando den casnan di cuido keda interna of asta fayece debe na complicacion serio cu e virus respiratorio di Influenza por ocaciona.

Casnan di cuido ta conoci pa ricibi durante dia diferente bishitante y den cuadro di labor tambe tin diferente empleadonan cu ta drenta y sali di e diferente localidadnan. E fluho di persona aki ta eleva e risico pa trece diferente virus entre otro Influenza pero tambe COVID-19 pa e adulto mayor. E dos virus respiratorionan aki ta conoci pa ocaciona complicacion grave cerca e adulto mayor di 60 aña pero tambe cerca un grupo vulnerabel den nos comunidad. Esaki ta e motibo pa cual DVG ta fuertemente conseha pa tur adulto mayor y cliente bibando den casnan di cuido pa tuma ambos vacuna di awo pa dilanti tur aña.

DVG lo percura cu den e simannan cu ta sigui tur casnan di cuido wordo bishita pa un team consistiendo di enfermeronan pa por vacuna tur adulto mayor y cliente bibando den cas di cuido. Un suplica ta bay na famia di adulto mayor y clientenan bibando den casnan di cuido pa no lubida di aserca e cas di cuido di bo ser keri pa informacion riba e posibilidad pa por ricibi tur 2 vacuna.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]