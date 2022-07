Casonan di Monkeypox ta sigui keda raporta na World Health Organisation (WHO) for paisnan no endemico cu otro palabra paisnan unda anteriormente no tawata conose casonan di Monkeypox. Apesar cu tur persona sin importa sexo, rasa of edad por contrae Monkeypox, datos international ta indica cu 98% di casonan positivo raporta ta bou di grupo di hombernan cu ta tene relacion sexual cu homber (mihor conoci como MSM), entre e edad di 18 pa 50 aña. E riesgo di contagio ta mas grandi bou di hombernan cu ta tene relacion sexual cu homber frequentemente y esnan cu tin mas cu un pareha.

Tumando e data aki den consideracion, ta importante pa alerta e grupo di personanan aki riba nan risico pa contrae e virus. Un persona por keda contagia cu Monkeypox door di mishi cu material of obhetonan di un persona infecta pero e risico mas grandi di contagio ta di hende pa hende door di contacto hopi serca (cara cu cara, cuero cu cuero, boca cu boca) cu un persona infecta. Contagio por sosode door di contacto cu blaar of heridanan riba cuero di e persona infecta ora di mishi, caricia, brasa of sunchi pero tambe durante sex oral, vaginal of anal cu un persona infecta. Na momento cu un persona bin den contacto cu e virus e lo por cuminsa presenta e prome sintomanan entre 5 cu 21 dia despues di e contacto.

Sintomanan di Monkeypox ta ensera, keintura, dolor di cabez, kliernan hincha, dolor di curpa y cansancio. Entre 1-3 dia despues di keintura, ta aparece rash na un of mas parti di e curpa y despues e rash ta haya blaar cu poes. Si bo persona ta cay bou di e grupo di risico mas grandi menciona aki riba y bo a bin den contacto cu un persona cu despues a resulta di tin Monkeypox, no duda pero tuma contacto cu bo dokter di cas of den caso di un persona no documenta (illegal) por yama DVG na 5224200 y isola bo mes. Bo dunador di cuido lo sa di instrui bo pa haci e testnan nesesario y lo sigui monitor bo salud abase di e gravedad di bo sintomanan.

Pa preveni di keda contagia cu Monkeypox ta importante pa evita contacto demasiado serca cu hende malo. E grupo di risico homber cu tin relacion cu homber (MSM) ta wordo conseha pa limita encuentro of actividadnan unda tin intercambio di diferente pareha sexual. Apesar cu no ta comproba ainda cu Monkeypox ta sexualmente transmisibel, tampoco por descarta cu e no ta.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]