DVG ta introduci cambio den maneho di vacunacion

DVG ta informa cu entrante dialuna 31 di mei 2021, e localidadnan di vacunacion cu ta Centro Libertador Betico Croes y tambe Teresita Center na San Nicolas ta conoce cambio den dia y orario di servicio. Ambos localidad lo ta habri unicamente for di 8:30 pa 11:30 di mainta, di dialuna pa diabierna.

Riba diasabra e localidadnan lo ta cera. Tur persona cu tin un cita programa caba parti atardi of riba diasabra, mester presenta den e orarionan cu e localidadnan ta habri.

Es cu ta desea di ricibi e prome dosis mester haci un cita prome atravez di Aruba Health App of www.dvg.aw of via number di telefoon 280-0101.

Pa cualkier pregunta, por contact nos libremente na 522-4200 of na 2800101

