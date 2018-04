DVG ta informa cu na Aruba no tabata tin casonan di webo infecta cu salmonella

Departamento di Salud Publico a ricibi diferente yamada di cuidadanonan preocupa riba informacion cu webo procedente di Merca ta wordo recolecta “recall” pa motibo di ta infecta cu Salmonella

Departamento di Salud Publico ta informa na comunidad cu nos seccion Dienst Warenkeuring en Hygiëne ta ricibi diariamente informacion for di Food & Drug administration (FDA) y pa loke ta e caso specifico aki di webonan contamina, esakinan no a yega Aruba.

Tur compania na Merca cu ta produci productonan tin pa registra cada produccion bou di un number cu ta yama “plant number” y den e caso aki di e webonan e plant number ta P-1065 y atravez di e number aki por sa exactamente na unda e producto ta of con leu ela yega y ta haci e proseso pa recolecta un producto of produccion uno hopi mas facil y eficiente.

Pa medio di e informacion aki Departamento di Salud Publico ta spera di a informa comunidad debidamente riba e situacion aki y lo sigui monitoria tur loke ta alimentacion pa consumidornan.

Pa mas informacion por contact Dienst Warenkeuring en Hygiëne na 522-4200.

