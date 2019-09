DVG ta haya campaña di Fundacion Prostaat Aruba sumamente importante

Jurette Croes, relacionista publico y Consehero den Departamento di Salud Publico, ta mustra cu como departamento di salud publico tin e deber y tarea pa conscientiza comunidad riba factornan di risico of tambe riba malesanan cu ta afecta nan salud y con pa preveni esakinan. Un di e malesanan sigur ta Cancer di Prostaat y esaki ta un caso cu sigur mester pone atencion nan dje. Cifranan cu por a saca afor for di e servicio di Epidemioloog ta indica cu na Aruba 138 persona ta muri pa aña pa un of otro motibo di Cancer of tambe tipo di Cancer. Si para keto un rato na Cancer di Prostaat mester bisa cu esaki ta e number seis den morto serca e hende homber cu un average di 13 morto pa aña pa motibo di Cancer di Prostaat. Pesey pa duna sosten na e Campaña aki dor di DVG ta hopi importante pa hiba e mensahe pa comunidad y a jega ora pa nos hende hombernan papia mas riba e topico aki y no mester tin motibo mas pa e topico aki ta taboo y mester papia habri riba dje y conscientiza pa haci e testnan necesario. Den e temporada moderno aki no mester tin miedo mas cu dor di un simpel test bo por detecta e Cancer aki na tempo dus pesey e campaña aki ta di sumo importancia. Pero no solamente e hende homber sino e partner tambe pa encurasha su partner pa bai haci e testnan tempran y no warda ora ta laat of te ora cu cuminsa sinta sintomanan, pa e ora bai haci algo na esaki. Dus e mensahe di e campaña aki ta cu oa ta tempran, acudi na bo dokter bai laboratorio, cuminsa tempran y no warda te ora ta laat

