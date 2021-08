DVG ta haci un yamado URGENTE na e categoria di edad menos proteha entre 12 cu 45 aña y esnan ainda no vacuna

Departamento di Salud Publico di Aruba no ta stop di enfatisa riba e importancia di tuma e vacuna contra COVID. Na Aruba nos ta mira claramente con efectivo e vacuna ta si tuma nota cu e populacion di 12 aña bay ariba na Aruba unda un promedio di 67.5% ta vacuna, toch ta e menoria cu no ta vacuna ta esnan cu ta bezig ta test mas tanto positivo y tambe ta bezig ta rekeri cuido medico extra mas tanto. Departamento di Salud Publico ta traha y fiha su maneho basa riba data y analisis pa cual motibo e informacionan aki ta veridico y ta guia DVG pa sigui promove e aplicacion di e vacuna como e miho forma di prevencion.

Pa loke ta categoria di edad di esnan vacuna na Aruba, DVG ta observa cu entre edad di 45 cu 80 aña nos comunidad ta vacuna riba 70% loke ta positivo pero toch e porsentahe desea ta riba 85%. Loke tambe DVG ta observa ta e categoria di edadnan cu ainda ta vulnerabel cu ta entre 12 cu 44 aña y tambe 80 bay ariba cu ta bou 70% di vacunacion.

E vacuna di Pfizer cu Aruba ta suministrando ta dunando resultado. Segun datos di dia 9 di juli cu un total di 803 caso positivo unicamente 6 (18%) persona vacuna ta interna den hospital pa cuido medico di cual ningun (0) ta riba ICU y mayoria ta na cas recuperando rapido sin nesesidad di cuido medico extra. Pa e motibo aki cu DVG ta sigui enfatisa riba e importancia di vacuna contra COVID y ta haci un yamado na comunidad especialmente entre edad di 12 cu 45 aña y tur persona cu ainda no a vacuna, pa vacuna mas pronto posibel. Haci bo cita preferibilmente via www.dvg.aw of via Aruba Health App, of por yama 5224200- 2800101- 5224211- 5224210- 5224214.

Comments

comments