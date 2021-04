DVG ta enfatisa unicamente cuidadanonan di 60 aña of mas por “walk in” y wordo vacuna

Pa medio di e relato aki DVG kier enfatisa y alabez kita tur informacion incorecto cu tin relaciona cu maneho di vacunacion.

Recientemente DVG a introduci e posibilidad pa cuidadanonan di 60 aña bay ariba por “walk in” y ricibi nan vacuna sin tin cita. Tur cuidadano di 60 aña of mas cu a registra caba y tambe cuidadanonan di 60 aña of mas cu ainda no a registra pa vacuna, ta wordo invita pa nan por yega na cualkier localidad di vacunacion cu nan carchi di AZV y nan lo wordo vacuna mesora. E maneho aki ta un bes mas unicamente pa esnan cu tin 60 aña of mas.

Tin persona ta distribuyendo informacion incorecto den comunidad cu ken cu ta por yega y ta wordo vacuna. E informacion aki ta uno incorecto y es cu yega na un prikpost y ta bou 60 aña y no tin cita lo no wordo vacuna.

Comments

comments