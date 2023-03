Departamento di Salud Publico Aruba na e momentonan aki ta eherciendo un investigacion national riba topico di salud cu ta hiba e nomber STEPS 2023. Meta di STEPS ta pa colecta informacion (data) di salud for di nos ciudadanonan entre edad di 18 cu 69 aña. E informacion aki ta wordo colecta pa medio di 3 paso.

Paso 1. Entrevista cu un encuestador. Cu un tablet den mas y haciendo uzo di un sistema automatisa di World Health Organisacion (WHO) un encuestador ta pasa algun cas pre selecciona den un area specifico pa haci diferente preguntan na ciudadanonan na nan cas.

Paso 2. Midimento fisico di entre otro presion, peso, largura, heup y cintura di e ciudadano na su cas. Esaki ta wordo haci pa e encuestador.

Paso 3: Test di sucu y colesterol door di un prikker. Pa e test aki e ciudadano mester acudi na yuna parti mainta na DVG Oranjestad of IBISA San Nicolas y pa esnan cu no tin transporte un prikker por pasa na cas pa haci e test aki.

Na e momentonan aki DVG ta enbusca di mas encuestador y prikker y ta haci un invitacion na es cu ta desea di yuda den e investigacion aki como encuestador of prikker pa tuma contacto cu DVG na 5224200 of mail nos na [email protected] cu bo datosnan personal y number di telefon.

Pa fungi como encuestador of prikker mester por cumpli cu e siguiente exigencianan;

Minimo 18 aña

Responsabel

Tin propio transporte

Como encuestador mester ta dispuesto pa traha durante diferente orario den siman y/of den weekend

Como prikker mester por traha den siman entre 6or-9or am y den weekend 7or-10or am.

STEPS ta premira di dura te cu mita di juni 2023, Durante e periodo aki lo brinda un pago pa ora di trabou eherci y pago pa gastonan extra manera gasoline.

Training pa encuestador y prikker lo tuma luga diabierna dia 31 di maart na Surfside Marina. Es cu ta interesa ta wordo encurasha pa tuma contacto cu nos mas pronto posibel.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]