Departamento di Salud Publico ta orguyoso di por informa cu dentro di poco su servicio di Certificado di Salud (ex carchi berde) lo ta accesibel pa su clientela den e aplicacion di Aruba Health App.
Cuminsando 15 di september tur persona cu ta traha den sector di horeca (cuminda y bebida) cu ta rekeri un Certificado di Salud pa por eherce nan trabou, lo por tin acceso na nan Certificado di Salud di forma facil, lihe y na tur momento atraves di nan Aruba Health App.
Es cu no tin un Smart Phone of no ta desea di ricibi nan Certificado di Salud den Aruba Health App, por sigui busca esaki na Seccion di Inspeccion di Alimento y Higiena di DVG den forma imprimi 10 dia di trabou despues di a haci tur test nesesario.
Departamento di Salud ta conseha tur persona cu ta haci uzo di un Certificado di Salud pa eherce nan trabou, pa cuminsa dowload Aruba Health App awe mes y pasa atraves di e proseso di registracion y crea un miembro. Tuma tempo pa encamina e proseso optimalmente. Pa instruccion con pa registra y crea un miembro por subi facebook page di Aruba Health App pa wak e video.
Aruba Health App ta un aplicacion cu ta cumpli cu tur exigencia di siguridad pa garantisa privacidad di su usuarionan esaki ta e motibo pakico e proseso di registracion, crea un miembro y verificacion por ta poco largo.
Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]