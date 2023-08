Seccion di Gele Koorts Muskiet Bestrijding (GKMB) a ricibi informacion di un ciudadano atento cu na su cas a yega un persona pretendiendo di ta personal di GKMB. E persona desconoci aki tawata kier a inspecciona rond di cas pa despues pasa paden pa firma. E ciudadano atento aki a nota cu e persona aki no ta uniforma manera custumber locual a lanta duda y a pone cu corectamente e ciudadano a yama GKMB pa informa.

Di parti GKMB nos kier informa comunidad cu personal di GKMB durante nan inspeccion pa criadero di sangura na cas semper ta cana uniforma cu polo shirts color creme, carson largo color bruin of blauw y cada empleado tin un badge di identificacion cu ne. E orario cu GKMB ta inspecciona cas ta di dialuna pa diabierna entre 8:00 cu 11:00 di mainta y atardi entre 1:30 cu 3:30. Ora di inspecciona cas den bario mayoria biaha lo por observa 3 of 4 empleado moviendo hunto den un pick up color blanco cu emblema di DVG y nomber di e seccion Gele Koorts Muskiet Bestrijding (GKMB) riba su porta.

Cualkier ciudadano cu ricibi un bishita cu nan tin duda si e persona enberdad ta di GKMB, e ciudadano por semper pidi pa mira su identificacion y si ainda e ciudadano tin duda e por nenga entrada di e persona desconoci y yama GKMB na telefoon 5855533 of 5224200 pa confirma e identifiacion of informa.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]