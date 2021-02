DVG ta aclarea riba maneho di entiero

Desde maart di aña 2020, Dienst Warenkeuring en Hygiëne y Medisch Beleid di Depertamento di Salud Publico ta den contacto cu tur tres (3) Funeraria na Aruba, di cual nan ta: Aurora Funeral Home, Ad Patres Funeral Home y The Olive Tree Funeral Home pa splica maneho y protocolnan pa cu personanan cu fayece di COVID. Na april 2020 DVG a reuni cu tur e tres (3) funerarianan menciona pa splica e maneho conforme e “guideline” di WHO y protocolnan di DVG pa cu maneho y entiero di esnan cu a fayece cu COVID-19 y durante e reunion a yega na palabracion nan concreto cu e funerarianan.

Den e ‘guideline’ di WHO no ta para cu un curpa no por wordo aregla of prepara pa entiero y tampoco cu un caha di un defunto mester ta sera. Pero como cu na inicio di e pandemia tawata tin hopi temor pa cu transmicion di e virus, tur tres (3) Funeraria: Aurora Funeral Home, Ad Patres Funeral Home y The Olive Tree a bai di acuerdo pa determina cu nan tur hunto ta dicidi pa no habri caha ora ta trata un defunto di COVID. Esaki tawata un acuerdo mutuo entre e funerarianan pa proteccion di nan empleadonan.

Awe 11 luna despues DVG a tuma nota cu un funeraria awor si ta di acuerdo pa regla of prepara es cu a fayece di COVID, mientras por tuma nota cu tin funeraria cu ainda no ta desea di haci esaki. Cu awe un funerarianan ta cambia di pensamento ta nan prerogativo. Maneho interno di cada funeraria ta keda den man di cada funeraria pero tawata na su lugar si pa a informa DVG y Crisis Team di e cambio aki prome y no di un momento pa otro despues di dera 67 persona for di maart 2020 segun e acuerdo haci.

Durante un entiero cu recientemente a tuma lugar, Crisisteam a tuma e decision di laga sera e caha di morto durante entiero den misa. Esaki pa motibo manera a indica caba, 67 persona a wordo dera bou acuerdo haci na 2020 y considerando cu den ningun entiero di un personanan cu a fayece di COVID e caha tawata habri durante entiero den misa. Pues Crisis Team a aplica e principio di un trato igual pa tur e 68 defuntonan cu a fayece di COVID. DVG tin comprension pa e sentimientonan di famianan di tur esnan cu perde nan sernan keri pa motibo di e pandemia.

