Desde cu Parlamento di Aruba unanimamente na aña 2021 a aproba cambionan den e ley ‘Landsverordening Beperking Tabaksproducten’. Preparacionnan nesesario a cuminsa wordo haci pa e ley aki por bay wordo debidamente supervisa. Pa por bay haci e supervision aki posibel, a percura pa forma 8 ambtenaar di Dienst Warenkeuring en Hygiene di DVG den Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA). Cu nan estudio finalisa y nan Ministeriële Beschikking otorga e ambtenarnan particular aki tin e autoridad pa supervisa y actua ariba leynan y regulacionnan cu ta regarda nan tarea specifico, den e caso aki nos ta papia di e ley Landsverordening Beperking Tabaksproducten. Esaki nifica e.o. cu e ambtenarnan aki por investiga si un violacion di e ley a wordo cometi di manera cu nan por traha un proces verbaal of scirbi un boet.

Na e momentonan aki DVG ta bezig trahando riba e proseso nesesario pa comerciantenan por haci peticion pa “ONTHEFFING” manera cu e proseso aki ta cla lo informa esaki debidamente na sector di comercio.

Den e siguiente dianan nos dilanti, e trabounan nesesario ta continua pa informa comerciantenan y comunidad kico e ley ta stipula, manera e.o.

No ta permiti benta di sigaria of cualkier producto cu ta contene tabaco na ciudadano menor di 21 aña.

Benta di sigaria los no ta permiti mas, sigaria mester wordo bendi den su enboltura sera y sea.

Humamento den lugarnan publico no ta permiti cu exepcion si e establecimento tin permiso pa tin un espacio special asigna pa humado.

Dunador di trabao ta responsabel pa proteha empleadonan for di huma di sigaria durante ora di trabao y riba tereno di trabao

Ta prohibi pa menor di edad traha den negoshi cu ta bende producto di tabaco. Si ta un market, ta prohibi pa menor di edad traha den e area aparta pa bende producto di tabaco.

Ta prohibi pa parti productonan di tabaco gratis

Ta prohibi pa huma den transporte priva ora cu tin menor di edad den auto.

Ta prohibi pa huma den transporte publico

Ta prohibi pa bende of duna productonan di tabaco den:

Instancianan di gobierno

Instancianan medico

Instancianan di cultura y arte

Instancia di sport

Instancia di educacion

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]