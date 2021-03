DVG: No tin ningun informacion di un persona cu lo a fayece a consecuencia di e vacuna na Aruba

Despues di un luna cu e campaña Nacional di vacunacion contra COVID-19 ta andando na Aruba, un total di mas cu 12.000 persona ya a ricibi nan prome y/of nan di dos vacuna. Comunidad ta reacciona positivamente riba e vacuna raportando efectonan secundario leve entre otro dolor na e localidad di injeccion, brasa stijf, keintura, dolor di cabes, cansancio y reaccion alergico cu a wordo trata. Te na e momento aki e efectonan raporta ta dura entre 1 pa 2 dia. No ta tur persona ta presenta efecto secundario.

DVG a tuma nota recientemente di un ponencia cu na Aruba un of mas persona a fayece door di e vacuna y cu lo tin e informacion aki tapa.

Como insituto responsabel pa salud publico di Aruba DVG ta lamenta di a tuma nota di e informacion aki cual no ta berdad. DVG ta monitoria e proceso di vacunacion continuamente y si cualkier ciudadano cu ricibi e vacuna desaroya complicacionnan of molester no usual, e persona of famia mester pasa na Inspectie Volksgezondheid pa entrega un keho y tambe por e-mail DVG na [email protected] cu tur datos y DVG lo haci e investigacion necesario pa trece claridad pa famia y comunidad henter.

Te na e momento aki despues di a vacuna mas cu 12.000 ciudadano den nos comunidad DVG no a ricibi ningun informacion for di; famia, dokter di cas, hospital of IMSAN di ningun persona cu a ricibi e vacuna y bira asina malo cu e lo a fayece a consecuencia di e vacuna. DVG ta urgi esnan cu ta plama rond e informacionnan aki pa tuma contacto cu DVG y presenta cu prueba.

Como Departamento di Salubridad Publico nos ta sigui informa comunidad debidamente riba desaroyonan rond di e vacuna y ta sigui encurasha comunidad registra pa por vacuna. Mas lihe nos vacuna nos comunidad mas lihe nos por disminui of stop e virus di sigui plama.

Comments

comments