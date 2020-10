DVG: ‘No mester depende di e sistema pa proteha bo di COVID19’

Pa loke ta control di supermercadonan si nan ta cumpliendo bon cu protocolnan pa combati COVID19, e Task Force ketobay ta controlando esakinan. Pero segun vocero di Departamento di Salud, Jurrette Croes: “Cada bes nos ta bay bek na e individuo, na e cada hende. Si abo como individuo ta yega un supermercado of cualkier luga cu bo ta wak cu nan no ta protehando bo, nan no ta mantene nan mes na regla, no tin hand sanitizer, nan no tin flecha di indicacion of percura pa distancia, abo como individuo mester bisa cu bo no ta bay akinan e ora pa pone bo bida na peliger y bay otro caminda.”

Posted by MasNoticia.com on Tuesday, October 13, 2020

Sra. Croes ta subraya pa no laga of depende di e sistema pa proteha bo, no mester depende na e supermercado of restaurant, ta abo mes ta esun cu ta responsabel pa bo salud. Si bo yega eynan y bo ta mira no tin protocol den luga, bay otro caminda unda bo ta sinti bo mas sigur ta e consehonan di DVG. Sinembargo, Task Force ta controlando ainda si tin tur cos y ta avisa tur luga pa keda mantene esakinan mirando cu despues di tempo e plastic y diferente cosnan cu ta wordo uza mester wordo re emplasa despues di un tempo. Task Force tambe ta limita na persona y no por ta na cada supermercado na cada instante pa constantemente mustra nan riba cada detayes.

Un manera pa yuda den esaki segun DVG, si bo mira algo cu ta robes of lugarnan cu no ta cumpli cu protocol, por semper manda un keho riba [email protected]

