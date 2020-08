DVG: Grafico no ta refleha e situacion real

Presentacion di e grafico awe a trese precupacion. Sinembargo e grafico no ta duna un bon refleho di e situacion real.

Aruba for di maart te cu awe 16 di augustus tin registra un total di 1102 caso positivo pa un poblacion di mas of menos 115 mil habitante, lagando afo mas di 10 mil turista cu a bishita nos isla for di juli cu nos a habri frontera. Tambe tin 898 caso activo na e momento aki, 11 persona interna den hospital, 200 recupera y 4 cu na momento di fayece tawata positivo pa covid, pero cu no a muri presisamente pa motibo di Covid-19.

Si nos compara nos hospitalisacion, e ta mas abou cu pais nan mas grandi riba e lista aki. Por ehempel, di tur e casonan 1.2% a wordo hospitaliza desde dialuna 3 di augustus, compara cu 3.5% y 5.1% di Hulanda i Sint Maarten respectivamente. Ademas di esey si nos mira nos mortalidad nos ta na number 85 di mundo compara cu Hulanda (16), Merca(10) i Sint Maarten (15). Tur esaki tin di haber cu Aruba ta test hopi mas liher cu e otro pais nan, significando cu nos lo gara hopi mas di e caso nan leve tambe.

Ciendo e isla cu a habri su frontera pa turismo cu tur medida y aplicando un maneho di test regularmente nos por conclui cu nos pais ta manehando e pandemia aki hopi bon compara cu paisnan den lock down.

Como un di e poco paisnan na mundo cu ta test regularmente, Aruba ta para na di 5 lugar cu mas test haci pa capita logico cu ora bo ta esun cu ta test mas, bo ta haya mas.

Paisnan cu no ta test hopi, no ta haya hopi caso positivo y no presisamente pasobra nan no tin caso.

Nos strategia di test agresivo ta dunando resultado positivo y no por ser compara zomar contra otro paisnan.

E virus di Covid-19 lo no desaparese y tardi of trempan tur pais na mundo tin cu deal cu ne. Aruba ta bezig ta deal cu ne awor y otronan lo tin cu atende cu ne despues.

Gobierno di Aruba y Crisis Tean ta haci nan parti y comunidad tin pa haci di nan tambe. Sigui aplica tur e medidanan y sigui tur conseho. Bo salud ta den bo man, no laga esaki den man di ningun otro.

Hunto nos lo stop e transmicion di Covid-19 atrobé.

