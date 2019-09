DVG: Durante temporada di calor ta importante pa tuma medidanan di precaucion

Durante e ultimo dianan aki nos por a tuma nota di un calor extenso, temperatura hopi halto y un solo fuerte. Esaki ta debi na e temporada cu nos ta aden cu ta ser referi na dje como temporada di horcan.

Durante e temporada aki cu ta core di juni pa november nos comunidad por spera dianan hopi calor y temperatura hopi halto cu por ta peligroso pa nos salud. Pa combati e fenomeno di naturalesa aki no ta posibel, pero si nos por tuma accion pa proteha nos mes y preveni consecuencianan pa motibo di e calor extenso.

Calor por ocaciona deshidratacion, zonontsteking, presion halto, dolor di cabes, cansancio, biramento di cabes y stoma, sacamento, cram di musculo y asta ataka serca un persona cu ta den e temperatura cayente pa un tempo largo.

Departamento di Salud Publico ta conseha comunidad pa durante e dianan cu ta sigui pa bebe hopi awa por lo menos 2 liter pa dia, uza protector solar SPF 30 of mas, bisti bril di solo, pechi of sombre, paña di color cla preferibel di catuna of linen y evita bebida cayente y bebidanan cu ta contene cafeina of hopi sucu durante e oranan mas calor cu ta entre 11:00 di merdia pa 2:00 di atardi.

Nos muchanan, enfermonan y nos hende grandinan ta esnan mas vulnerabel pa e calor aki. Ta hopi importante pa vigilanan constantemente y refresca nan curpa pa wanta e temperatura abou y hidrata nan cu suficiente likido.

Comments

comments