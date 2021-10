Departamento di Salud Publico tin den su registro di vacunacion un averahe di 3500 persona cu no a bin busca nan di dos dosis di vacuna di Pfizer.

DVG pa medio di e relato aki ta haci un yamado na e averahe di 3500 personanan aki pa pasa na edificio di DVG situa na Caya Ing. Roland Lacle # 4 durante orario di trabou cu ta di dialuna pa diabierna entre 8:00 cu 11:30 di mainta of parti atardi entre 1:00 cu 4:00 pa busca nan di dos dosis di vacuna. Pa busca di dos dosis di Pfizer no ta necesario pa traha un cita, por simplemente ‘walk in’ durante e orarionan ariba menciona. Loke si ta necesario ta pa e persona bin cu su ID of AZV sea carchi of via e app di AZV, tambe mester bin cu e carchi di registracion cu e persona a ricibi ora a haya su prome dosis.

Despues di 3 siman cu un persona a ricibi su prome dosis di Pfizer ta importante pa e persona bolbe y busca su di dos dosis pa ta bon proteha contra Corona Virus. Un dosis so di e vacuna di Pfizer no ta brinda e proteccion necesario y tambe cu un solo dosis di Pfizer e persona ta wordo considera no vacuna pa cual motibo e persona no por haya un certificado como prueba di vacunacion, cu excepcion di esnan cu a haya COVID anteriormente y a wordo conseha pa ricibi un vacuna solamente.

DVG un biaha mas ta haci un yamado na e 3500 personanan aki pa acudi mas pronto posibel na nos localidad pa busca nan di dos dosis y alavez ta encurasha mayornan cu tin yiu cu a caba di haci 12 aña pa no duda y ‘walk in’ cu e hoben pa e tambe por ricibi su vacuna y por ta mas miho proteha contra COVID-19. Pa mas informacion of si tin cualkier pregunta por yama DVG na telefon 280.0101 of 5224200.

Comments

comments