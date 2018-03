DVG cu workshop na resortnan cu no a logra nan certificado di reconocemento

Un siman despues cu a wordo entrega certificadonan di reconocemento na e resortnan hotelero di liber di criadero di sangura. Sra Jurette Maduro – Croes di Directie Volksgezondheid DVG di Aruba ta splica.

DVG a organisa un workshop pa esunnan cu pa un motibo of otro no a haya nan certificado. Nan ta hayando charla di tres diferente seccion di departamento di Salud Publico. Otro topico cu ta bin den e workshop lo ta e cifranan di con e situacion lo ta actualmente na Aruba riba e tema aki y tambe lo wordo conoce e diferente sintomanan di e malesanan conoci manera dengue, Chikungunya y Zika entre otro y tambe di GKMB y con pa reconoce criadero y pakico ta importante mantene un localidad limpi di criadero di sangura.

Naturalmente e DVG ta extende un invitacion na e resortnan cu no a haya e certificado ainda, pa nan lo dicidi cua di su trahadonan ta esun cualifica pa haci e curso.

Aunke e lo ta un trabou den conhunto, esun cu lo haya e informacion di e workshop aki e ora lo tin e responsabilidad di traha un team work caminda cu tur trahado den e organisacion lo haya conocemento den area aki y con pa actua riba esaki, segun Sra. Jurette Maduro Croes di DVG.

Esaki no ta un trabou facil unda cu mester tin cierto conocimiento pa por haya sa precies na unda un criadero lo por ta scondi.Despues cu e actividad aki finalisa, ta bay tin workshop pa aña 2018 pa tur e companianan cu lo kier participa y unda cu 3 biaha pa aña nan lo bay wordo registra pa detecta posibel criadero.

Ora e organisacion of compania lo haya e certificado di free moskito for di DVG, esaki ta bisa cu nan a cumpli y nan a aproba e certificado y tambe cu nan lo maneha e informacion y cua lo ta e proceso pa eliminacion di sangura y criadero.

Finalmente Sra Jurette Maduro Croes a bisa tambe cu ta dirigi na tur trahado di hotel, y door cu tin biaha nan ta cambia di posicion of ta kita di trabou, p’esey e curso aki lo wordo duna cada aña pa asina up date e programa.

