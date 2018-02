DVG cu reconocimento pa hotel y resortnan liber di criadero di sangura

Recientemente a tuma luga na Alhambra e di cuater Mosquito Resort Program, pa cual Sra. Jurette Maduro, representante di Directie Volksgezondheidszorg (DVG) Aruba.

Esaki ta un iniciativa di e Departamento di Salud Publico, unda cu GKMB no constata criadero den e arean di hotel y resortnan, unda cu un certificado (award) lo wordo presenta na nan pa e trabao grandi cu nan a haci pa tin nan resort sin criadero di sangura.

Durante e convencion, 32 certificado a wordo entrega, cual ta ekivalente na casi 50% di e totalidad di Aruba. Dus, DVG ta trahando pa motiva e otronan tambe, pa conscientisanan pa nan bira mas consciente pa nan bira un ambiente liber di moskito.

E trabao di control ta uno basta hopi, pa cual nan ta controla 3x pa aña y nan ta keda motiva e gerente di e resortnan. DVG hunto cu ATA y AHATA ta pensando con pa intensifica y purba di conscientisa e audiencia pa nan tambe haci nan maximo esfuerso pa yega na un award.

Den caso cu esunnan no cumpli, manera stipula den ley, DVG ta compronde cu e resortnan ta grandi, hopi mata y hopi adorno, y e no ta facil. E ta rekeri hopi trabao, hopi tempo. E ta rekeri un team hopi grandi, for di manager te na poolboy te na Front Desk. Tur hunto mester traha pa logra un award. E no ta facil, segun Sra. Jurette Maduro di DVG.

Pa ultimo Sra. Jurette Maduro Croes a enfatisa cu esun cu lo a haya e award aki sigur lo gana un plus den nan servicio. Turistanan semper ta ripara riba tur e aspectonan aki y tin algun cu ta puntra, door cu Aruba ta situa den Caribe, e ora nan ta double check riba e topico aki unda nan ta ripara cu ta safe pa bin Aruba. Mas miho lo ta si e hotel cu nan a scoge cu lo tin su award di moskito free caba. Esaki lo duna un punto extra den calidad di e hotelnan y e ta posibel pa logra, si nan ta cumpli cu tur e reglanan.

