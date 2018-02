DVG cu presentacion na NGO’s relaciona cu calamidad

Sr. Gilbert Dijkhoff, consehero di Salud Publico, a duna un presentación na e NGO’s encuanto nan rol durante calamidad. Sr. Dijkhoff ta amplia.

Durante e presentación, a splica e NGO’s tocante kico ta nan rol durante un calamidad. E por ta den cualkier evento, manera, horcan, temblor, avion cu lo cay, tsunami, entre otro cu por haci cu economia, salud of siguridad lo wordo stroba Aruba na nivel nacional.

A reuni cu medico y enfermeronan, anto splicanan cual lo ta nan funcion y deber como trahado den area di salud, puestonan medico, anto unda cu lo ta importante ora desaster presenta. Por ehempel, no tur ora ta bay tin acceso of por haya problema den e parti aki, caminda cu na e momento asina e personal medico lo mester wordo informa di kico lo ta e procedura pa por brinda ayudo na e comunidad den momento di desaster natural.

Consehero publico Sr. Jayburtt Dijkhoff tambe a splica cu den casonan aki medico ta hunga un rol hopi importante unda cu nan tur lo wordo yama di manera boluntario, y tur e medico cu enfermera lo bin yuda como parti boluntario, pasobra sigur lo tin mester ayudo profesional, anto nan lo ta bezig pa pidi e colaboracion pa cu e causa aki na e otro organismonan concerni, manera cruz cora, y pa cu esaki lo bay premira un otro reunion den futuro unda medionan pa asina e comunidad wordo informa di e resultado.

Comments

comments