Mirando e cantidad di casonan di COVID positivo tur siman na Aruba. Departamento di Salud Publico (DVG) ta haci un yamado na e grupo di risico mas grandi cu ta ciudadanonan di 60 aña bay ariba pa pasa busca nan boostershot mas pronto cu ta posibel. E virus di COVID no a disparce, e tey y ta sigui transmiti su mes di un persona pa otro. Segun datos di DVG e grupo di risico mas grandi cu ta esnan di 60 aña bay ariba 90% a ricibi nan prome vacuna, 87% nan di dos vacuna, 54% e prome booster y unicamente 8% nan di dos booster. E porcentahenan bou di e grupo mas vulnerabel pa COVID sigur ta un precupacion pa DVG, mas ainda mirando e cantidad di casonan di COVID positivo tur siman. DVG kier recorda comunidad cu COVID tey presente y cu no ta pasobra bo persona a vacuna algun tempo atras nifica cu bo ta proteha pa bida largo, tampoco e no nifica cu bo persona no por haya COVID of cu bo no por bira hopi malo di esaki. Efectividad di e vacuna ta baha cu tempo pa cual motibo DVG ta haci e apelacion na e grupo di 60 aña y mas cu no a ricibi nan prome of di dos vacuna, of no a ricibi nan prome of di dos booster ainda pa pasa libremente sin mester di cita na edificio di DVG situa na Caya Ing. Roland Lacle # 4 na Oranjestad, unda tawata antes Lands Laboratorio na Playa. Nos ta habri for di 8or di mainta pa 12or di merdia y parti atardi for di 1or pa 4or pa tur persona por pasa busca nan vacuna y sigui ta proteha contra COVID-19. Pa por haya e prome of di dos booster e persona mester a ricibi su ultimo vacuna minimo 3 luna of mas pasa y un persona cu a haya COVID por haya su boostershot 3 luna of mas despues di a test positivo.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, subi nos website www.dvg.aw of yama nos na 5224200

