Den cuadro di trabounan di renovaciona nesesario cu mester tuma luga riba full e sistema di tubonan di steam, Veterinaire Dienst ta informa cu Abattoir lo ta cera for di diamars 10 di januari 2023 pa un periodo di mas o menos 2 luna. Durante e periodo aki lo no por duna servicio di matansa. Lo resumi cu servicio di matansa riba diamars 21 di maart 2023.

Na momento cu servicio di matansa por cuminsa bek esaki lo wordo haci manera custumber via afspraak. Pa un afspraak riba e dianan di matansa cu ta diamars cu diahuebs mester yama por lo menos un dia prome na 5224310.

Veterinaire Dienst ta trahando riba e mehoracion di e abattoir pa asina por brinda un servicio optimal den futuro. Nos ta pidi disculpa pa e inconveniencia aki.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200/ 2800101 of mail nos na [email protected]