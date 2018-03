DVG a celebra dia mundial di salud oral

Dia 20 di maart nos ta celebra Dia Mundial di Salud Oral, e salud di nos boca y nos djentenan. E aña aki e lema ta ‘Bisa Ahh: Pensa boca, pensa salud’. E lema ta pa corda nos cu tin coneccion estrecho entre nos salud oral y nos salud general.

Hopi biaha ora nos bay cerca nos dentista of doctor e ta pidi nos pa bisa ‘Ahh” ora e cuminsa check nos. Nos boca ta manera un spiel di nos salud general. Si nos salud oral ta bon, mayoria biaha, nos salud general tambe ta bon. Un boca saludabel ta permiti nos, entre otro, papia, hari y come. Tambe e ta yuda nos sinti nos bon cu nos mes. En cambio un boca cu no ta saludabel por causa cu un persona ta evita di hari of papia cu otro hende pa motibo di berguensa.

Malesanan di boca y djente ta asocia cu varios malesa di nos curpa manera diabetes, malesa di curazon, di pulmon y algun cancer.

Salud oral ta mucho mas cu un bunita smile. Malesanan di boca y djente por tin un impacto riba nos bida diario. E por influencia nos relacionnan personal, nos autoestima y hasta por stroba nos di disfruta di un dushi cuminda. Un bon salud oral ta cuminsa for di edad jong. Mayornan tin cu cuida e salud oral di nan yiu y motiva nan pa cuida nan boca y djentenan. Ta recomenda pa hiba mucha dentista ora e tin entre seis luna y un aña, ora su prome djentenan ta cuminsa sali.

Nos boca por duna nos indicacion con ta para cu nos salud general. E boca por revela si tin falta di cierto vitamina y mineralnan, infeccionnan, problema cu e sistema cu ta yuda nos combati infeccion (immunidad), cancer oral y tambe si tin habito cu ta afecta e boca manera uzo di alcohol, tabaco of droga.

E boca no ta apart di e resto di e curpa. Hopi biaha un pashent cu tin p.e. diabetes tin un riesgo grandi di tin enfermedad periodontal manera sangramento di carni di djente. Pashentnan cu tin enfermedad cardiovascular (di curazon y ader), di pulmon y cancer di pancreas tambe por presenta sangramento di carni di djente. Si ta bay dentista regularmente e por yuda detecta e tipo di enfermedadnan aki mas trempan. Asina por tin un miho pronostico den cura e enfermedadnan menciona.

Mayoria di e enfermedadnan no contagioso ta wordu causa pa e mesun factornan cu ta causa enfermedadnan oral. Algun di nan ta, comemento no saludabel, particularmente uza hopi sucu, uzo di tabaco (cigaria, ciga, pipa y sneif) y alcohol. Pesey ta necesario pa cambia bo estilo di bida y baha e uzo di e sustancianan ariba menciona.

Pa mas informacion por tuma contacto di seccion Cuido Dental Hubenil di Departamento di Salud Publico na 522-4200

